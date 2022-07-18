「該死華人在美國幹嘛？」非裔男襲2韓裔 被控多項仇恨犯罪

曼哈頓中城攻擊兩亞裔女，非裔男被控多項仇恨犯罪。(市警提供)

40歲的非洲裔男子強森(Derrick Johnson)因5月間於曼哈頓中城洛克菲勒中心(Rockefeller Center)地鐵站 攻擊、並大罵兩名韓裔 女子「該死的華人」而被逮捕；近日被檢方以多項仇恨犯罪 提訴，法官下令接受精神評估。

檢方表示，案件發生在5月8日，強森在該地鐵站接近兩名韓裔女子，並大罵「該死的華人，在美國幹嘛？！」(You f—ing Chinese. I don't know why you're here in America.)

突如其來的攻擊導致一名受害者摔倒，強森又對躺在地上的受害者猛吐口水。檢方表示，案件導致26歲的受害者手臂和腿「瘀傷嚴重、頭部和下巴劇烈疼痛、腫脹」。

強森被法官下令接受精神評估，還押候審；目前被控兩項具仇恨犯罪意圖的三級襲擊重罪(Assault in the Third Degree as a Hate Crime)，以及多項二級加重騷擾。檢方辦公室表示正積極擴大仇恨犯罪小組。

強森上月在雀兒喜(Chelsea)因毆打兩名警員被捕，警方稱，他騎在一名警察身上，反覆毆打其臉部，隨後又毆打另一名女警。

根據紀錄，強森前科累累，被捕罪名包括重竊、重罪攻擊、非法持有武器及公共場所暴露私處等；警方稱，其經常在曼哈頓中城、下城遊蕩作案。