射殺嚴志文兇嫌之妻 檢方撤銷最重指控
皇后區檢方消息顯示，當局撤銷對涉殺中餐館外賣郎嚴志文兇嫌的妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)，八項非法持有裝子彈槍枝等最重罪指控，並將保釋金從15萬降到3萬元；辯護律師並指這些藏匿的槍枝均非射殺受害人的凶器。
法院文件顯示，多蘿西的代表律師12日呈交新證物，檢方撤銷她八項上述指控；律師貝德羅(Mark Bederow)聲明指，評估被告的背景與案件的證據後，他很「欣慰」檢方的決定，「這些是第一步」。
貝德羅說，檢方知道涉殺嚴志文的嫌犯、當事人的丈夫赫希(Glenn Hirsch)曾「進入多蘿西的公寓」，為此搜查她的房間，目的是找到可能藏匿的凶器，但證據顯示，這些被藏的槍枝都不是。
警方指，赫希(Glenn Hirsch)因長城中餐廳未提供足夠的甜酸醬與其店員和老闆結怨，涉嫌在4月30日槍殺嚴志文；經一個月調查，逮捕赫希，並在與他分居的62歲妻子公寓內發現八把槍枝以及超過200顆子彈。
赫希被捕的兩天後，他的妻子、註冊護士多蘿西投案，以非法持有裝彈槍、非法持有槍枝與彈藥等罪移送法辦；律師曾指控檢方逼供，批評當局「濫用刑法與刑事訴訟的規定」，要求當事人配合檢方工作，以「榨取」兇嫌赫希的信息，並指15萬元保釋金是「天文數字」。
警方曾在赫希的公寓的冰箱內，發現甜酸醬與醬油等大量調包，指被告有囤物癖；貝德羅對此表示，赫希的八把槍枝也是他「囤積物品的習慣」。
根據紀錄，多蘿西已交付3萬元的保釋金暫時釋放，她下次將與赫希在同一日8月1日上庭。赫希上月已交付50萬元現金，取保候審，目前居住在皇后區布萊伍德(Briarwood)的公寓內，24小時配戴電子腳鐐。
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