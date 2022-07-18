射殺嚴志文兇嫌之妻 檢方撤銷最重指控

涉嫌在皇后區森林小丘當街開槍射殺嚴志文的嫌犯妻子多蘿西日前因非法持有槍枝被捕；圖為嫌犯居住的公寓的附近街道。(記者牟蘭／攝影)

皇后區 檢方消息顯示，當局撤銷對涉殺中餐館 外賣郎嚴志文兇嫌的妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)，八項非法持有裝子彈槍枝等最重罪指控，並將保釋金從15萬降到3萬元；辯護律師並指這些藏匿的槍枝均非射殺受害人的凶器。

法院文件顯示，多蘿西的代表律師12日呈交新證物，檢方撤銷她八項上述指控；律師貝德羅(Mark Bederow)聲明指，評估被告的背景與案件的證據後，他很「欣慰」檢方的決定，「這些是第一步」。

赫希(右)交保候審。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

貝德羅說，檢方知道涉殺嚴志文的嫌犯、當事人的丈夫赫希(Glenn Hirsch)曾「進入多蘿西的公寓」，為此搜查她的房間，目的是找到可能藏匿的凶器，但證據顯示，這些被藏的槍枝都不是。

警方指，赫希(Glenn Hirsch)因長城中餐廳未提供足夠的甜酸醬與其店員和老闆結怨，涉嫌在4月30日槍殺嚴志文；經一個月調查，逮捕赫希，並在與他分居的62歲妻子公寓內發現八把槍枝以及超過200顆子彈。

赫希被捕的兩天後，他的妻子、註冊護士多蘿西投案，以非法持有裝彈槍、非法持有槍枝與彈藥等罪移送法辦；律師曾指控檢方逼供，批評當局「濫用刑法與刑事訴訟 的規定」，要求當事人配合檢方工作，以「榨取」兇嫌赫希的信息，並指15萬元保釋金是「天文數字」。

警方曾在赫希的公寓的冰箱內，發現甜酸醬與醬油等大量調包，指被告有囤物癖；貝德羅對此表示，赫希的八把槍枝也是他「囤積物品的習慣」。

根據紀錄，多蘿西已交付3萬元的保釋金暫時釋放，她下次將與赫希在同一日8月1日上庭。赫希上月已交付50萬元現金，取保候審，目前居住在皇后區布萊伍德(Briarwood)的公寓內，24小時配戴電子腳鐐。