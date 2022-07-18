胡椒噴霧攻擊華女 佛州女賣慘：無力支付保釋金

曼哈頓胡椒噴霧攻擊四華女，佛州女稱無力支付保釋金。(市警提供)

報住佛羅里達的47歲女子貝克(Madeline Barker)因在曼哈頓 雀兒喜(Chelsea)，用胡椒噴霧攻擊四名華裔 ，並罵「滾回你的國家去」，被以仇恨犯罪起訴但拒絕認罪；法官將保釋金定為2萬，並在雷克島監獄還押候審；其律師向法庭辯稱，貝克靠領糧食券 過活，無力支付巨額保釋金。

貝克的律師爭取暫時獲釋；她在曼哈頓高等法院一份申請文件中稱，「貝克仍然被關押，原因只是她很窮。」

「被捕時，她沒有工作，靠糧食券過活；在此之前，她是家庭主婦，經濟上依賴丈夫。」申請文件指，作為三個「非常成功」的孩子的母親，貝克「個人成就顯著」，在時尚和美容方面都受過教育。

紐約州現行的新保釋法要求法官使用「最少的限制」來確保犯人返回法庭受審，其中包括監督釋放(Supervised Release)，但因貝克的報住地在佛州，且警方表示其本來自波多黎各，所以被認為有潛逃風險。

6月的快閃LEAF鮮花展中，四名華裔女子在鮮花裝置前拍照交談，貝克出現在其身後說，「你們試圖騷擾我。」

警方稱，貝克不顧對方解釋和道歉，大喊「滾回你們的國家去，你們不屬於這裡」，然後追著已經起身離開的受害者，掏出胡椒噴霧攻擊。

貝克被控八項以仇恨犯罪為目的的企圖攻擊(Attempted Assault as a Hate Crime)、攻擊(Assault as a Hate Crime)以及騷擾(Harassment as a Hate Crime)，但拒不認罪。