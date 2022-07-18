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貝瑞吉危險路口 再有亞裔老婦被撞重傷

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙奧溫頓大道交7大道處一名亞裔老婦被車撞重傷。(谷歌街景圖)
布碌崙奧溫頓大道交7大道處一名亞裔老婦被車撞重傷。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)8大道華社附近17日上午發生一起車禍。一名67歲的亞裔婦女在貝瑞吉十字路口被廂型車撞倒，老婦身受重傷，情況危急。警方呼籲長者過馬路時留意，駕駛也應減速慢行。

警方稱，肇事駕駛當時在奧溫頓大道(Ovington Avenue) 向西行駛，在7大道上左轉，一時未留意，撞上正步行橫穿路口的67歲老婦。

急救人員將受傷老婦送至紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospitals)救治，傷者目前仍住院治療，傷勢危急。

事故發生後，廂型車駕駛、60歲男子沒有離開，仍留在現場。警方發言人表示，初步認為事件是一起交通事故，不涉及任何犯罪行為。

根據紐約市的數據，該路口屬交通意外事故高發路段，在過去11年裡，奧溫頓大道交7大道處，共發生了15起交通事故，造成25人受傷，其中包括18名車輛乘客，四名行人，以及三名騎自行車者。

這起事件是本周末布碌崙發生的第二起造成人員重傷的交通事故。15日(周五)晚上，在格雷夫森德(Gravesend)發生的一起車輛高速碰撞事故中，一名22歲男子身受重傷。

布碌崙 車禍 亞裔

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