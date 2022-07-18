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法拉盛西裔男 陳屍租屋處2天

記者鄭怡嫣／紐約報導
32歲的李瑪死於法拉盛的公寓，警方進行調查。(讀者提供)
32歲的李瑪死於法拉盛的公寓，警方進行調查。(讀者提供)

一名32歲的西語裔男子，屍體在他位於法拉盛市中心的公寓內被發現，警方17日表示，經法醫鑑定，該名男子屬自然死亡，預計死亡時間在發現屍體的兩天前；截至17日，該公寓仍被警方封鎖，詳細調查。

根據市警局以及法拉盛民間巡邏隊副會長李Kenny，幾日前，一名華人二房東致電李Kenny，表示位於法拉盛市中心41路近大學點大道(College Point Blvd)的一公寓內，32歲的西語裔男房客李瑪(John Lema)已經失蹤兩日，此前，兩人均用電話與短信聯繫，不過近兩日，二房東打李瑪電話未有人接，之後再打則直接轉至留言信箱。

李Kenny表示，包括二房東以及李瑪在內，該套公寓共住四位租客，但平時鮮少碰面，15日早，二房東聞到異味，但以為只是餘留垃圾味道並未留意，求助法拉盛民間巡邏隊後，李Kenny於15日晚9時進入該公寓，一入門，便聞到如同「死老鼠」的臭味，由於擔心破壞現場，他們並未推開李瑪的臥室房門，當即報警。

警方抵達現場後，確認李瑪已經死亡，後經法醫鑑定，為自然死亡，可能由突發病引起，預計死亡時間在發現屍體的兩天之前，而由於高溫天氣，導致屍體迅速腐爛並發出惡臭，警方通知李瑪住在皇后區可樂娜(Corona)的母親與弟弟，他們上樓確認李瑪的身分，遺體於凌晨3時左右移出公寓。

據悉，李瑪為法拉盛某KTV的安保人員，但遭老闆通知暫不用上班，待業家中，二房東曾勸他不用擔心交租問題，也無需再等老闆的復工通知，應盡快找新工作，李Kenny表示，李瑪健談，熱心社區，英語也流利，半年前看到巡邏隊上街，曾興奮地詢問是否可以參加，但考慮到他體重200多磅，巡邏可能不安全，李Kenny婉拒他的請求。

該公寓暫時仍被警方封鎖，二房東暫住在朋友家中，她與李Kenny正嘗試聯絡李瑪家人以提供幫助。

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