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查黑槍奏效 紐約槍擊、凶殺案同比下降

記者和釗宇／紐約報導
圖為市警在地鐵系統內針對遊民和犯罪加強執法。(路透)
圖為市警在地鐵系統內針對遊民和犯罪加強執法。(路透)

數據顯示，紐約市上月的凶殺案和槍擊案數量比去年同期有所下降，市長亞當斯(Eric Adams)17日表示，一定要扭轉犯罪猖獗的趨勢，並表示的目前司法制度讓太多危險分子逍遙法外；他還說，市府處理地鐵遊民已經取得進展，超過1700名地鐵遊民已經住進遊民所。

亞當斯在接受WBLS電台採訪時表示，紐約市犯罪危機的罪魁禍首是無效的刑事司法系統，「很不幸，現在的政治氣氛讓整個司法系統已經脫離民眾，漠視民眾安全生活的權利；我上任以來共收繳了3800把非法槍枝，但這些持槍者很多都能夠繼續逍遙法外。」

市警總局數據顯示，紐約市上月的槍擊案和凶殺案件數，比去年同期分別降低24.2%和31.6%，但搶劫、盜竊等其他類別的犯罪數量仍然上升，全市的總體犯罪指數仍比去年6月高30%；亞當斯表示，「我們將扭轉犯罪猖獗的局面，同時民眾也將看到紐約市在其他方面取得的進步；公共安全和正義是繁榮的前提，如果城市不安全，就無法繁榮，公共安全至關重要。」

亞當斯誓要要扭轉犯罪猖獗的趨勢，並表示糟糕的刑事司法制度讓太多危險分子逍遙法外。...
亞當斯誓要要扭轉犯罪猖獗的趨勢，並表示糟糕的刑事司法制度讓太多危險分子逍遙法外。（市長辦公室提供）

亞當斯說，司法機構總處在「逮捕然後釋放」的惡性循環中，而且法院的案件積壓以及法官和檢察官處理案件的方式「極度令人遺憾」。

他表示，市府在處理地鐵遊民危機方面已經取得進展；今年2月推出的「地鐵安全計畫」(The Subway Safety Plan)的頭一周，僅有22名地鐵遊民同意入住遊民所，如今這一數字已經增至超過1700人，「我們正取得一些成功，走進地鐵系統，你可以看到不是遊民帳篷遍地；很多以前生活在毫無人道狀況的遊民，正有機會入住永久性住房。」

亞當斯誓要要扭轉犯罪猖獗的趨勢，並表示糟糕的刑事司法制度讓太多危險分子逍遙法外。...
亞當斯誓要要扭轉犯罪猖獗的趨勢，並表示糟糕的刑事司法制度讓太多危險分子逍遙法外。（市長辦公室提供）

遊民 地鐵 亞當斯

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