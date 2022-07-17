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花4個月找到配對幹細胞 白血病華女有救

記者鄭怡嫣／紐約報導
許曉嵐(右)於日前終於找到幹細胞的配對，預計在本月底進行移植手術。(許曉寒提供)
許曉嵐(右)於日前終於找到幹細胞的配對，預計在本月底進行移植手術。(許曉寒提供)

32歲的華女許曉嵐(Caryn Hsu)從紐約搬至加州後，罹患罕見的淋巴白血病，除了接受化療，需要進行幹細胞移植，經過四個多月、8000多份幹細胞口腔抹拭測試，終於找到可配對幹細胞，有望挽救生命；目前，她正進行術前身體及血液檢查，預計在本月底進行移植手術

許曉嵐在紐約出生長大，今年2月被確診罹患B細胞急性淋巴白血病，化療在消滅變異細胞的同時，也殺死健康的紅血球，需要找到配對的幹細胞移植，才能將存活率提高到70%，但過去四個多月收集、多數來自亞裔捐赠者的8000多份幹细胞，卻無法找到適合的配對。

許曉嵐的姊姊許曉寒，日前接受本報記者採訪時表示，在萬分幸運下已找到合適的幹細胞配對，根據規定，要等移植手術進行一年後且經捐贈人同意，才能獲知其身分；她感謝捐贈人的無私，給妹妹活下去的機會。

許曉寒說，身為親姊姊，原本她以為自己的幹細胞一定能配對，但事實上幹細胞配對概率很小，此次配對成功的幹細胞，12項分類檢測中也只有9組完全配對，不過目前有新藥物可幫助提升異體幹細胞移植治療的可能性，為此許曉嵐正在做各種術前檢查，已經抽了28瓶血樣進行分析，如果指標正常，預計在7月底進行移植手術。

「雖然超級開心，但同時又很害怕、緊張，不敢滿懷希望」，許曉寒說，除了怕捐贈者最後一刻後悔，放棄捐贈打算，也怕捐贈者被檢測出身體疾病，無法進行移植手術，另外在手術後的100天也極其危險，病人的免疫力很低，些許疾病都可能致命，「也只有在過了100天以後，才會真正地舒一口氣。」

許曉寒表示，妹妹的化療已進入二期，治療變得相當辛苦，每周都需去醫院三至四次，帶著腰椎穿刺針來做化療，有時甚至長達八小時。

許曉寒描述，在進入二期前，由於出現頭暈目眩與噁心的症狀，許曉嵐有時連抬頭都很困難，但調整化療的用藥後，症狀開始減輕，慢慢恢復體力和胃口，也可以長時間健走，當化療二期進入尾聲時，醫生和親友又都開始灰心喪氣，「如果白血球一直漲高，我們真的就束手無策，好在就在這時，終於找到幹細胞的配對。」

許曉嵐正在進行二期化療。(許曉寒提供)
許曉嵐正在進行二期化療。(許曉寒提供)
許曉嵐正在進行術前檢查。(許曉寒提供)
許曉嵐正在進行術前檢查。(許曉寒提供)

手術 檢測 華女

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