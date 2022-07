找1年未獲合適骨髓 血癌亞裔每況愈下

李殷根(右)在2021年被診斷患有罕見血癌,至今仍未找到可匹配的幹細胞救命。(取自其個人網頁)

數據顯示,由於來自亞裔 的幹細胞捐贈相對較少,相較於白人找到幹細胞配對的機率是79%,亞裔找到適合配對的機會僅有47%,使得許多罹患癌症的亞裔患者只能依靠化療苦撐,一邊等待適合幹細胞捐贈的出現;一位患罕見血癌的韓裔 男,花費近一年仍未尋得匹配的骨髓幹細胞配對,無法進行移植手術 ,身體每況愈下,他的親友呼籲更多亞裔參加幹細胞配對測試。

在新州與妻子經營熟食店的50多歲韓裔李殷根(Yun Keun Lee,音譯),在2021年被診斷患有一種極為罕見的血癌,醫生在其體內發現名為「犬類組織細胞肉瘤」(Histiocytic sarcoma)的惡性腫瘤,儘管已經實施了四期化療,他的病情並未好轉,去年7月開始,又開始了新的一輪、對身體損害更大的化療,根據醫生的診斷,骨髓幹細胞移植是唯一能夠拯救生命的辦法,但他的家人及現有的幹細胞數據庫中,都未找到可匹配的幹細胞。

李殷根的家人及非營利組織,已在在紐約、新州、賓州等地發起骨髓幹細胞測試的活動,但近一年來,始終未尋得匹配的骨髓幹細胞配對;知情者透露,他目前正在位於費城的賓州大學醫院(Hospital of the University of Pennsylvania)繼續化療,但身體狀況每況愈下,由於相同種族背景的人,配對率比較高,他們也呼籲更多亞裔參加幹細胞配對測試。

此前,全球最具規模造血幹細胞登記組織Be the Match機構地區經理傑可布(Ron Jacob)表示,骨髓幹細胞測試十分簡單,只要在該機構官網填寫個人信息,收到一套幹細胞口腔抹子檢測後,用拭子在臉頰內壁四處擦拭10秒,再將拭子寄回即可,若確定匹配,捐贈者可就地健康檢查,隨後需進行五天每天一次注射,增加紅血球細胞;根據該機構,有85%捐贈者是採用外周造血幹細胞移植,在手術後休息一天即可恢復。

熱心民眾可通過網站https://my.bethematch.org/yunkeun1申請幹細胞測試。