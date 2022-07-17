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找1年未獲合適骨髓 血癌亞裔每況愈下

記者鄭怡嫣／紐約報導
李殷根(右)在2021年被診斷患有罕見血癌，至今仍未找到可匹配的幹細胞救命。(取自其個人網頁)
李殷根(右)在2021年被診斷患有罕見血癌，至今仍未找到可匹配的幹細胞救命。(取自其個人網頁)

數據顯示，由於來自亞裔的幹細胞捐贈相對較少，相較於白人找到幹細胞配對的機率是79%，亞裔找到適合配對的機會僅有47%，使得許多罹患癌症的亞裔患者只能依靠化療苦撐，一邊等待適合幹細胞捐贈的出現；一位患罕見血癌的韓裔男，花費近一年仍未尋得匹配的骨髓幹細胞配對，無法進行移植手術，身體每況愈下，他的親友呼籲更多亞裔參加幹細胞配對測試。

在新州與妻子經營熟食店的50多歲韓裔李殷根(Yun Keun Lee，音譯)，在2021年被診斷患有一種極為罕見的血癌，醫生在其體內發現名為「犬類組織細胞肉瘤」(Histiocytic sarcoma)的惡性腫瘤，儘管已經實施了四期化療，他的病情並未好轉，去年7月開始，又開始了新的一輪、對身體損害更大的化療，根據醫生的診斷，骨髓幹細胞移植是唯一能夠拯救生命的辦法，但他的家人及現有的幹細胞數據庫中，都未找到可匹配的幹細胞。

李殷根的家人及非營利組織，已在在紐約、新州、賓州等地發起骨髓幹細胞測試的活動，但近一年來，始終未尋得匹配的骨髓幹細胞配對；知情者透露，他目前正在位於費城的賓州大學醫院(Hospital of the University of Pennsylvania)繼續化療，但身體狀況每況愈下，由於相同種族背景的人，配對率比較高，他們也呼籲更多亞裔參加幹細胞配對測試。

此前，全球最具規模造血幹細胞登記組織Be the Match機構地區經理傑可布(Ron Jacob)表示，骨髓幹細胞測試十分簡單，只要在該機構官網填寫個人信息，收到一套幹細胞口腔抹子檢測後，用拭子在臉頰內壁四處擦拭10秒，再將拭子寄回即可，若確定匹配，捐贈者可就地健康檢查，隨後需進行五天每天一次注射，增加紅血球細胞；根據該機構，有85%捐贈者是採用外周造血幹細胞移植，在手術後休息一天即可恢復。

熱心民眾可通過網站https://my.bethematch.org/yunkeun1申請幹細胞測試。

亞裔 手術 韓裔

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