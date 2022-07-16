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法拉盛非法改建民宅大火 4華裔受輕傷

記者牟蘭／紐約報導
一棟位於法拉盛149街交45大道的民宅發生大火，火苗從一樓的正門竄出，消防員一小時內控制火勢。(讀者提供)
一棟位於法拉盛149街交45大道的民宅發生大火，火苗從一樓的正門竄出，消防員一小時內控制火勢。(讀者提供)

位於法拉盛149街的一棟民宅日前發生火災，市消防局出動兩部雲梯一小時內控制火勢，包括兩名嬰兒在內五名華裔從火中逃生，四人受輕傷，起火原因不明；市樓宇局15日消息指，發生火災的兩家庭民宅涉違規改成六家庭公寓，增設四個廚房等，被強制停工，且樓宇因火災有安全隱患，已被清空。

因火災引起住宅門、窗與其他房屋結構出現安全隱患，這棟樓宇被市樓宇局開出強制清空令...
因火災引起住宅門、窗與其他房屋結構出現安全隱患，這棟樓宇被市樓宇局開出強制清空令。(記者牟蘭／攝影)

根據市消防局的消息，14日晚8時15分左右，位於法拉盛149街交45大道的一棟民宅發生大火，火苗從一樓正門竄出，火勢迅速蔓延；消防人員趕來，出動兩部雲梯與大量消防員，約在當晚9時控制火勢。

消防員為控制火勢，敲碎一樓與二樓的所有窗戶玻璃，檢查著火隱患；一名鄰居指，消防員於14日晚在發生火災的民宅門前鋸斷木門期間，已控制的火苗突然竄出，場面一度驚險，但幸好有水槍滅火，立即控制火勢。

發生火災住宅的所有窗戶15日已全被木板釘住，後院堆有部分因火災燒毀的家具，多名華...
發生火災住宅的所有窗戶15日已全被木板釘住，後院堆有部分因火災燒毀的家具，多名華裔在屋內與院外收拾雜物。(記者牟蘭／攝影)

另有目擊者指，這棟住宅內住戶來自中國福建長樂市，當晚三名大人帶著兩個嬰兒從樓中逃出；對此，市消防局指有四名住戶受輕傷，被救援人員送往法拉盛醫院治療，情況已穩定。

一棟位於法拉盛149街交45大道的民宅發生大火，火苗從一樓的正門竄出，消防員一小...
一棟位於法拉盛149街交45大道的民宅發生大火，火苗從一樓的正門竄出，消防員一小時內控制火勢。(讀者提供)

發生火災住宅的所有窗戶15日已全被木板釘住，後院堆有部分因火災燒毀的家具，多名華裔在屋內與院外收拾雜物，屋主不願對這場火災置評。

一棟位於法拉盛149街交45大道的民宅發生大火，火苗從一樓的正門竄出，消防員一小...
一棟位於法拉盛149街交45大道的民宅發生大火，火苗從一樓的正門竄出，消防員一小時內控制火勢。(記者牟蘭／攝影)

根據市樓宇局的信息，因火災引起住宅門、窗與其他房屋結構出現安全隱患，被當局開出強制清空令(Full Vacate Order)；調查還顯示，李姓屋主涉嫌違規將兩家庭住宅改為六家庭公寓，執法人員在屋內發現違規加建的四個廚房與六個有馬桶、洗手池與淋浴的洗手間，被勒令停工(Full Stop Work Order)。

市消防局指，起火原因尚在調查中，至截稿前未公布更多信息。

發生火災住宅的所有窗戶15日已全被木板釘住，後院堆有部分因火災燒毀的家具，多名華...
發生火災住宅的所有窗戶15日已全被木板釘住，後院堆有部分因火災燒毀的家具，多名華裔在屋內與院外收拾雜物。(記者牟蘭／攝影)

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