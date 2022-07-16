法拉盛地下賭檔圍毆 華男3萬名表、5000現金被搶

市警公布在法拉盛地下賭檔毆人搶劫的四名嫌犯照片。(市警提供)

皇后區法拉盛 市區一處地下賭檔，一華男 遭四人圍毆，並被搶5000元現金及價值3萬元的名表，市警近日公布嫌犯作案照片及視頻，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警消息，上月22日下午2時左右，在位於法拉盛40路近王子街(Prince St.)的地下賭檔，四名男子與一名36歲的華男發生言語衝突，隨後升級成肢體暴力，四人用椅子和掃帚攻擊受害者，將他撞倒在地，拳打腳踢，其中一人持刀威脅受害人，向他索要財物，受害人遞給四嫌5000元現金及價值3萬元的勞力士手表。

警方表示，財務得手後，四嫌向40大道以西方向逃逸，受害人的臉部及身體受到輕傷，在案發現場接受急救治療。

警方說，四嫌均為亞裔男性，目前推測很大機率是華裔。警方公布嫌犯圖片及視頻，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。