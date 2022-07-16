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羊頭灣華社珠寶店遭竊 華警成功逮人

記者顏潔恩／紐約報導
三名61分局警察目前在珠寶店內成功逮捕一名竊賊。(市警提供)
三名61分局警察目前在珠寶店內成功逮捕一名竊賊。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)華人聚居的羊頭灣日前一間珠寶店深夜遭人盜竊，警報器大響，市警61分局三名警員迅速趕來現場，成功逮捕竊賊；紀錄顯示，嫌犯自1989年在紐約市犯案無數，目前已被控上法庭，面臨多宗刑事指控。

本月14日凌晨2時左右，位於羊頭灣國王高速路(Kings Highway)1322號的珠寶店，業主的手機收到警報，他馬上報警，其中61分局三名警員，包括華警在內的王凱隆(Cameron Wong，音譯)、Michael Rubino以及Fausto Moisessantos趕到現場。

市警總局日前在臉書上公布消息稱，警方抵達現場時發現正在搜刮珠寶的竊賊，身旁的袋子裡裝著大量珠寶，價值超過3萬4000元；竊賊發現警察到場後試圖逃離，但最終被包圍，現場還搜出其用來撬開門鎖的工具，人贓並獲，將他逮捕歸案。

警方透露，此人早在1989年就在紐約市犯案無數，是盜竊、搶劫的職業慣犯；目前已在布碌崙刑事法庭過堂，被控盜竊、私闖他人商店等罪名，案件將交由大陪審團審理，被告將於下周出庭。

儘管市警在社群媒體上發布消息迎來不少網友讚賞，但一些當地華人認為在保釋改革法案的推動下，不出時日嫌犯又放回街上作歹；居住當地的林先生表示，警方這麼努力地執法也沒用，法律還是未能真正制裁犯罪者，州府還是要評估及改變現有的法律，保障民眾的安全。

布碌崙 紐約市 華人

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