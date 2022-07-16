我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

紐約客談╱ 新移民為何常成騙局受害者？

紐約客談

華人移民初來美國時許多人不諳英文、也不熟悉本地文化和社會規則，生活常面臨挑戰。日前於布碌崙(布魯克林)發生的華裔開發商捲款潛逃，令20戶華人家庭恐流離失所的事件，很大程度便是操控新移民「無知」的房產騙局。

事件有許多蹊蹺之處，20戶人家在沒有律師的陪同下簽署開發商隨意書寫、毫無專業的合同，並同意用現金付款；從建設到出售公寓，儘管未出示過看起來可靠的書面資料，也無人提出質疑。

若瞭解新移民的習性，則不難理解如此荒唐的事也不無可能；多數受害者對美國房產知識不足，發展商也很會利用人性貪婪的弱點，提出只要介紹別人買房就能獲折扣價的誘惑，造成初期的買家「心甘情願」幫忙尋找更多買家。

很多人經由朋友、或朋友的身邊人介紹，有一種不會被熟人騙的信任感，自然對開發商的戒備心降低；而當有一人上當，連鎖效應就會發生。

另外新移民通常生活壓力大，平日努力賺錢，對生活中其他方面的要求就是希望簡單點；開發商能說中文溝通，又看似面面俱到為他們服務時，想迴避繁雜購屋程序的新移民，便一腳踩進去，也不管是否真可信。

維權人士常說華人要參政、融入美國本土文化，其實這個建議百利而無一弊，唯有具備更全面的知識、常識，才能提高警惕保護自己。

(紐約客談，每周二至周六見報)

移民 華人 布碌崙

上一則

薪資低、人員流失快 華裔機構籲為社工漲薪

下一則

法拉盛地下賭檔圍毆 華男3萬名表、5000現金被搶

延伸閱讀

遠離紐約市清涼一「夏」 水上樂園、海灘樂趣多

遠離紐約市清涼一「夏」 水上樂園、海灘樂趣多
紐約客談／綁架案或成盜信團伙破案契機

紐約客談／綁架案或成盜信團伙破案契機
紐約客談／暑假應正視青少年駕車安全

紐約客談／暑假應正視青少年駕車安全
紐約客談╱犯罪猖獗 我們麻木了嗎？

紐約客談╱犯罪猖獗 我們麻木了嗎？
紐約客談╱女性自保 裙底偷拍莫縱容

紐約客談╱女性自保 裙底偷拍莫縱容

熱門新聞

圖為本案位於布碌崙奧溫頓大道的公寓。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

2022-07-14 07:21
三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

2022-07-12 12:37
船隻發生傾覆，至少十人入水。(abc7截圖)

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

2022-07-12 19:57
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

2022-07-09 07:37
被電鋸切斷的轉化器。(警方提供)

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2022-07-12 07:43
23歲的華女黃妮可。(記者張晨/翻拍)

紐約23歲華女與男伴遭槍殺焚屍 媽媽：男方扭曲事實

2022-07-14 18:21

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠