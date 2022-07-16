紐約客談╱ 新移民為何常成騙局受害者？

華人 新移民 初來美國時許多人不諳英文、也不熟悉本地文化和社會規則，生活常面臨挑戰。日前於布碌崙 (布魯克林)發生的華裔開發商捲款潛逃，令20戶華人家庭恐流離失所的事件，很大程度便是操控新移民「無知」的房產騙局。

事件有許多蹊蹺之處，20戶人家在沒有律師的陪同下簽署開發商隨意書寫、毫無專業的合同，並同意用現金付款；從建設到出售公寓，儘管未出示過看起來可靠的書面資料，也無人提出質疑。

若瞭解新移民的習性，則不難理解如此荒唐的事也不無可能；多數受害者對美國房產知識不足，發展商也很會利用人性貪婪的弱點，提出只要介紹別人買房就能獲折扣價的誘惑，造成初期的買家「心甘情願」幫忙尋找更多買家。

很多人經由朋友、或朋友的身邊人介紹，有一種不會被熟人騙的信任感，自然對開發商的戒備心降低；而當有一人上當，連鎖效應就會發生。

另外新移民通常生活壓力大，平日努力賺錢，對生活中其他方面的要求就是希望簡單點；開發商能說中文溝通，又看似面面俱到為他們服務時，想迴避繁雜購屋程序的新移民，便一腳踩進去，也不管是否真可信。

維權人士常說華人要參政、融入美國本土文化，其實這個建議百利而無一弊，唯有具備更全面的知識、常識，才能提高警惕保護自己。

(紐約客談，每周二至周六見報)