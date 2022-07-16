法拉盛糧食銀行遭驅逐 市長雖允幫忙 但尚未找到新址

La Jornada食儲銀行被要求搬離布蘭德屋的總部。(記者牟蘭／攝影)

服務法拉盛 12年的非營利La Jornada食儲銀行，疫情 期間，無論居民的移民 身分與收入，為數萬民眾提供食物補助，卻被市房屋局(NYCHA)要求於本月底搬離布蘭德屋的總部；該非營利組織的執行主任指，市長雖答應幫忙選址，但目前仍尚未找到，他直言，「情況會變得很難看」。

疫情爆發前，La Jornada食儲分發站每周會吸引包括華裔等大量民眾排隊領食物，疫情爆發後，緬街街頭甚至凌晨就有人大排長龍，隊伍持續幾個街區，等待分發食品。

La Jornada食儲銀行被要求搬離布蘭德屋的總部。(記者牟蘭／攝影)

La Jornada食儲銀行總部位於法拉盛羅斯福大道的政府樓布蘭德屋，是該中心的十個食物分送站之一；因食儲銀行規模過大，影響當地500名居民日常生活，食儲銀行被強制要求搬離，目前還未找到新址，意味著上萬個依靠該食儲銀行果腹的家庭，只能另尋食物來源。

因疫情爆發，全市出現食品危機，近日通貨膨脹率上升，對許多家庭帶來困境；La Jornada食儲銀行的執行總監羅德里奎茲(Pedro Rodriguez)對此指，「情況會變得非常、非常、非常難看，這是最恐怖的部分。」

市房屋局對此表示，「La Jornada已同意在7月底搬離，市長與民代已著手協助另尋新址。」

羅德里奎茲說，食儲銀行需要1萬平方呎的倉庫，以及提供移民服務與文件翻譯的辦公室，與為移民提供英文課的教室等，符合條件的地方相當有限；不過他也說，「只要我們可以繼續服務民眾，無論在哪裡都行。」

市長亞當斯(Eric Adams)與州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)此前曾和該食儲銀行開會；羅德里奎茲說，市府計畫在學校場地提供新址，但因每月租金2萬元及只能在暑期辦公，他無法接受，「學生回來上課後我們該怎麼辦？」

La Jornada食儲銀行於2008年在貝賽的教堂外建立，開始只服務25個家庭，兩年後搬到法拉盛的地址，為5000個家庭提供食物。