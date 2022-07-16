法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜 業者：喜見良性競爭

羅斯福大道近日再添新超市，吸引大量顧客消費。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 羅斯福大道日前再添一家亞裔 連鎖超市，15日該店顧客爆滿，當地至少七家大型華人超市 ，周周都有特價品，優惠價格讓顧客樂淘便宜，如今通貨膨脹，華裔顧客有感、也只看到亞裔超市降價；華人超市業者則表示，超市各有客源，良性競爭，因供應鏈恢復，大米等民生必需品，還會陸續降價。

羅斯福大道近日再添新超市，吸引大量顧客消費。(記者牟蘭／攝影) 羅斯福大道近日再添新超市，吸引大量顧客消費。(記者牟蘭／攝影)

位於羅斯福大道的愛新鮮超市兩年前歇業，連鎖超市韓亞龍(H Mart)14日入駐，引來大批客源；與超市只有兩街之隔的趙女士15日指，目前通貨膨漲嚴重，上周去長島的沃爾瑪超市，發現不少生活必需品都漲價，也只在法拉盛的華人超市看到商品降價，如今又有新店開業，她特地來淘優惠商品。

居住在友聯街的王女士指，本周龍蝦優惠，她前一日翻看廣告，選定三家較便宜的超市，對比龍蝦的新鮮程度，再決定要去哪間超市消費；她當日最後一站到新超市，排在人龍後等待海鮮窗口，「法拉盛超市多，能貨比三家，每家超市每周都有優惠，顧客有福氣。」

在皇后區有多家門市店的昌發超市老闆王傳厚表示，法拉盛超市競爭激烈，相隔幾個街區，就看到一家超市，但每家店都有不同的客源，每周都有優惠商品回饋顧客，良性競爭，「我們做好自己，提高服務與產品質量。」

華裔顧客指，法拉盛有至少七家大型華人超市，周周都有特價品，顧客樂淘便宜；圖為位於緬街的一家華人超市。(記者牟蘭／攝影)

中美超市的經理吳建錫表示，新開的韓亞龍連鎖超市主打中高端市場，熟食與副食品的種類以韓裔為主；他指，新店開幕都有優惠酬賓，相信華人超市在蔬菜與中國食物等產品的優勢，不擔心分流客源。

對於部分食品降價，吳建錫說，疫情爆發後，運輸貨櫃的價格漲到超過2萬，近期物流恢復正常，貨櫃價格降到1萬元左右，東南亞與中國等地的貨品與副食品價格在兩個月後會陸續下降。

超市業者指， 雖然法拉盛有多家華人超市，但均有各自的客源，良性競爭。(記者牟蘭／攝影)

以有價格指向標的大米舉例，吳建錫說，25磅泰國三象米去年賣到30元，多家超市近期都打22.9元的特價，還有康師傅飲料去年一箱13.5元，近期也下降到10元左右。

王傳厚說，雖然近期通貨膨脹指數高，但是華人超市的蔬果價格每周都有優惠，業者縮小利潤空間，吸引客源；他指，隨著供應鏈恢復，進口的副食品以及魚肉的價格也較去年下降10%到20%左右，「我們在第一線，整體價格也在往下走」。

市議員黃敏儀表示，新連鎖超市的入駐，象徵著疫後經濟的復甦，也為居住在法拉盛邦恩街公寓樓附近的居民提供便民的服務，期盼各家超市為顧客帶來優惠的服務。