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紐約市猴痘激增 8200劑疫苗救急、開放預約

記者胡聲橋／紐約報導
疫情升溫，紐約市15日再開放8200劑猴痘疫苗接種預約。(Getty Images)
疫情升溫，紐約市15日再開放8200劑猴痘疫苗接種預約。(Getty Images)

紐約猴痘(Monkeypox)疫情升溫，根據州衛生廳最新數據，全州已發現414例確診病例，其中紐約市占389例。不到一周前，全州有174例猴痘確診病例，160例在紐約市。近日並發生預約接種系統，因瞬間太多人同時登入而癱瘓的情形。市衛生局14日宣布，新獲取8200劑猴痘疫苗，接種預約從15日(周五)下午6時開放。17日，紐約市還將開放三個大型的猴痘疫苗接種點。

猴痘疫苗在紐約市一直供不應求。本周三，因為申請人眾多，疫苗預約系統癱瘓。衛生官員稱，隨著疫苗供應的增加，會努力建立一個穩定的預約系統。

除了曼哈頓的中哈林(Central Harlem)和雀兒喜(Chelsea)性健康診所，以及皇后區的可樂娜(Corona)性健康診所以外，市衛生局還將在史泰登島新開設一個猴痘疫苗接種站點，地址為范德堡大道165號(165 Vanderbilt Avenue)。

三個大型的疫苗接種中心將於17日(周日)開放預約。分別是：

航空高中(Aviation High School), 皇后區36街45-30號；布什維克高中(Bushwick High School)，布碌崙(布魯克林)歐文大道(Irving Avenue)440號；布朗士科學高中(Bronx High School of Science)布朗士區西205街75號 。

大多數猴痘病毒感染者人只出現發燒、身體疼痛、發冷和疲勞的症狀，病情嚴重者可能會在臉部和手出現皮疹和病變，並可能擴散到身體的其他部位。

猴痘疫苗預約接種網站：vax4nyc.nyc.gov/monkeypox

疫情升溫，紐約市15日再開放8200劑猴痘疫苗接種預約。(美聯社)
疫情升溫，紐約市15日再開放8200劑猴痘疫苗接種預約。(美聯社)

猴痘 疫苗 紐約市

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