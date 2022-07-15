紐約市陽性率飆33% 史島最慘

Omicron病毒亞型變異株BA.4、BA.5確診病例持續上升。(Getty Images)

紐約市 第六波新冠疫情 來襲，被市府稱作是「Omicron最糟糕的亞變體病毒」；市衛生局14日最新的統計顯示，全市的陽性率於上周上升33%，該數據信被低估，目前全市五大區都有攀升趨勢，其中以史泰登島最為明顯。

最新數據表明，Omicron亞變體BA.4、BA.5占據全市陽性率的57%，但考慮到只有12%的確診者進行隔離，加上數據未包括在家中使用新冠檢測 盒發現確診的人，以及未出現症狀的確診者，說明陽性率應比現有數據來得更高。

在最新一波疫情中，史島傳播率最為快速，過去一周的平均感染率上升45%，達10萬分之444.19，布朗士、皇后區和布碌崙(布魯克林)新冠增長率在上周增長至少34%，曼哈頓同期則上升23%；儘管曼哈頓陽性率最低，但卻是全市增長最快的第二區，達10萬分412.97。

自上周起，全五區均被美國疾病管制與預防中心(CDC)列為「高風險」傳播地區，目前的數據表明他們不會很快恢復到「中風險」狀態；市府有大量的免費新冠檢測盒可供民眾使用，呼籲紐約客把握資源，若確診應在家隔離。

市府目前沒有推出新的口罩令或其他疫苗令，但市長亞當斯(Eric Adams)呼籲公眾繼續在室內公共場所和戶外人群聚集地戴口罩，並在聚會和旅行後進行新冠測試。

紐約市官員正在重新評估目前的新冠警報系統，因為與其他的新冠變體不同，最新的BA.4和BA.5在監測系統中並未帶來飆升的住院人數，使得衛生局警覺而不得不改良原本的預警系統。