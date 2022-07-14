皇后區公車線路重劃 大都會運輸署將於法拉盛傾聽民意

為重新規畫公車線路，大都會運輸署將在法拉盛舉辦兩場意見徵集活動。(記者牟蘭／攝影)

為重新規畫公車線路，市議員黃敏儀(Sandra Ung)日前宣布，大都會 運輸署(MTA)將在選區內舉辦兩場意見徵集活動，第一場活動定於15日(周五)上午10時舉辦，屆時居民可與當局代表討論重新規畫的皇后區 公車線路，現場提供中文與韓文翻譯。

黃敏儀表示，選民可通過此次活動，向大都會運輸署工作人員，反應他們的意見，確保當局的最終方案能確實造福民眾，「社區的反饋至關重要，我想確保每名公交車乘客都有機會表達他們的意見」。

首場活動將於15日上午10時到下午3時，在法拉盛 緬街與羅斯福大道交口舉辦，大都會運輸署的工作人員會面對面回答乘客問題，捷運卡(MetroCard)移動車也會停在現場，幫助符合資格的通勤者申請減價捷運卡。

第二場活動將於26日(周二)下午3時到7時，在皇后區公共圖書館法拉盛分館前舉行，地點為法拉盛緬街41-17號，市交通局的代表也會在現場釋疑；此外，黃敏儀還將於25日下午4時30分到6時，在友聯街至39大道的Q16公車站，與民眾會面，討論相關重新規畫的草案並傾聽民意。

皇后區重畫公車線路草案可登錄https://new.mta.info/project/queens-bus-network-redesign查看。