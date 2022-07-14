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紐約市渡輪9月起從2.75元漲至4元 漲近1.5倍

紐約市渡輪9月起從2.75元漲至4元 優惠票最低1.35元

記者和釗宇／紐約報導
紐約市渡輪從9月起設立渡輪票折扣項目，近百萬長者、殘障人士和低收入市民都可申請，單程票價最低可至1.35元；但普通的單次渡輪票價則將從2.75元漲至4元。記者和釗宇／攝影
紐約市渡輪從9月起設立渡輪票折扣項目，近百萬長者、殘障人士和低收入市民都可申請，單程票價最低可至1.35元；但普通的單次渡輪票價則將從2.75元漲至4元。記者和釗宇／攝影

紐約市主計長辦公室日前公布審計報告稱，紐約市渡輪(NYC Ferry)管理混亂，不僅瞞報數億元開支，而且市府補貼已經為納稅人帶來負擔；市長亞當斯(Eric Adams)14日公布「渡輪前進」(NYC Ferry Forward)計畫，將從9月起設立渡輪票折扣項目，近百萬長者、殘障人士和低收入市民都可申請，單程票價最低可至1.35元；但為了維持項目收入，普通的單次渡輪票價則將從2.75元漲至4元。

根據市主計長蘭德(Brad Lander)的報告，市經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)在前市長白思豪(Bill de Blasio)任內瞞報數億元紐約市渡輪開支，而且在部分財務決策缺乏監管，導致出現了6600萬元的不必要支出；報告指出，若按照實際支出重新計算，市府為單次乘坐的補貼額已經達到該項目原來預估額6.6元的接近兩倍，給納稅人帶來沉重負擔；而且，渡輪一直被譏諷為高收入市民的「貴族渡輪」。

為改善渡輪運營、降低乘坐成本，亞當斯14日公布「渡輪前進」計畫，將仿照地鐵公車系統實施的「公平票價」(Fair Fares)計畫，從9月起啟動渡輪折扣項目，長者、殘障人士和低收入人群都可申請；申請通過之後，民眾就可在渡輪app或收票站購買折扣票，渡輪app也將支持數位錢包，折扣票單程票價僅為1.35元，比正常票價便宜1.4元。

為方便更多民眾申請渡輪折扣票，市府還將在未來兩個月向全市近60處坐落在渡輪碼頭一哩內的政府樓發放註冊申請表；渡輪項目將和政府樓及其他社區組織合作，擴大乘坐人群，並未首次乘坐渡輪的政府樓民眾贈送兩張電子渡輪票。

但為了確保渡輪收入，市府計畫將單次乘坐的票價從2.75元提升至4元；不過，頻繁乘坐渡輪的乘客可以購買27.5元的十次乘坐套票，仍享受目前2.75元的單價；市府表示，票價的調整將有利於讓渡輪乘客多元化，預計每年最多可增加200萬元收入，減少納稅人補貼的負擔；此外，市府還將取消1元的單車上船費，鼓勵更多民眾使用騎單車通勤。

費用調整將於9月12日生效，市府將在未來幾周公布更多細節和折扣票申請渠道；亞當斯表示，「無論你住在哪個區，都應該有很多通勤選擇，我們對渡輪的願景就是希望為市民提供更多選擇；現在越來越多的市民開始使用渡輪通勤，通過構建公平、無障礙、財政可持續三大支柱，我們正在書寫紐約市輪渡和交通係統的新篇章，讓紐約市渡輪成為公共交通創新的典範。」

紐約市 低收入 亞當斯

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