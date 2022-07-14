紐約州主計長：地產稅增幅限制2%

通貨膨脹，州地產稅將連續第二年限制增幅2%。(本報檔案照)

紐約州 主計長狄納波利(Tom DiNapoli)13日公布數據稱，因政府計算的財年通貨膨脹 率已飆升至7.1%，所以2023年地方政府的地產稅調漲上限，將再次限制為最高2%，而這已經是連續兩年如此限制，也是過去十年中最大的通膨漲幅。

狄納波利表示，這將影響所有的郡、縣、鎮以及44個城市和13個村落的稅率上限計算；「允許的稅率調漲將連續第二年限制最高2%，就在各地方政府根據『美國救援計畫』(American Rescue Plan Act，簡稱ARPA)獲得最後一輪聯邦資金之際，他們正面臨經濟挑戰，這可能會導致實際支出高於預期或計畫，使地方政府在準備2023年預算 時更難遵守稅率上限。」

「地產稅限制法」(The tax cap law)規定，地方政府和學區的地產稅，每年調增率受物價上漲率限制，若通貨膨脹率高於2%，那麼政府最多可以上調2%的地產稅。

但狄納波利表示，也有一些例外情況，地產稅上限中也包括一項允許市府推翻調稅上限的條款。

根據州主計長辦公室數據，去年的通貨膨漲率為2.3%，所以地產稅已漲2%，但考慮到如今計算出的通膨率已經高達7.17%，紐約大多數地區的支出可能已經超過他們在ARPA最後一輪中獲得的資金數額。

數據顯示，在過去十年中，通貨膨脹率只在2012、2013、2019和2020四個財年中高於2%，2021年為1.56%，2022年為2.3%；2023年是自稅率上限首次實施以來的最高通膨率，是前一年的三倍多。