堵車費 曼哈頓區長提案促上路

曼哈頓區長李文敦促堵車費計畫盡快實施，建議在不同時段採取浮動費率，並按照車輛大小制定不同的收費標準。(美聯社)

曼哈頓 區長李文(Mark Levine)13日公布實施堵車費 計畫的建議方案，敦促堵車費計畫盡快上路；他建議，在不同時段採取浮動費率，並按照車輛大小制定不同的收費標準，同時堵車費應計入進入曼哈頓的隧道收費當中。

堵車費計畫擬對進入曼哈頓60街以南的私家車收費，預計將為MTA 在未來四年內帶來150億元收入，用於所需的地鐵、公車和鐵路維護升級，並減少碳排放、改善空氣品質；該計畫原訂去年初生效，但前川普政府行動緩慢而一再推遲；目前，不僅環境評估工作尚未完成，堵車費的收費計畫、豁免標準等重要信息也未公布。

李文表示，他的辦公室已經就堵車費計畫舉行多場圓桌會議，傾聽各方意見；「我們不希望在這些最重要的政策上爭論不休，導致項目繼續推遲。」

他建議堵車費計畫實施浮動計費，在高峰時段和非高峰時段採不同費率，並允許小型車輛少繳費、大型車輛多繳費，卡車收費應該最高；同時，車輛從隧道進入曼哈頓60街以南時，隧道收費應包含堵車費，以免有人繞遠路規避堵車費。

最終的收費標準將由交通流動性審查委員會(Traffic Mobility Review Board)制定，但該委員會的成員還尚未選定；根據MTA此前的提議，如果車輛裝有E-ZPass，堵車費將在9至23元之間；若無E-ZPass，收費則在14至35元；李文表示，電召車和網約車應得到豁免，因為MTA每單已經收取2.75元費用。

目前堵車費計畫仍處在環境評估階段，最早要到2023年底才能實施；州長霍楚(Kathy Hochul)13日表示，推進堵車費計畫仍需聯邦政府提供更多信息，「我們希望確保堵車費計畫落地，但今年春季有一些聯邦政府的監管障礙導致項目無法推進，但現在已經按計畫推進；未來將盡快發布堵車費計畫實施的時間表。」

MTA公共關係主管麥卡錫(John McCarthy)則表示，歡迎李文對堵車費計畫的推動，「MTA一直在持續推進堵車費計畫，堵車費計畫可以減少壅堵、改善環境且能夠提供資金改善公共交通，感謝李文對堵車費計畫的支持。」