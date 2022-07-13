紐約市快篩檢測劑分發點 擴及公園、泳池和娛樂中心

紐約新冠居家快篩檢測劑分發點擴大到公園和娛樂中心。(美聯社)

市長亞當斯(Eric Adams)12日宣布，進一步擴大新冠居家快篩檢測 劑分發站點，在57個公園、游泳 池和娛樂中心設立新分發點。市長亞當斯和州長霍楚(Kathy Hochul)當日還宣布啟動新的免費熱線，為檢測陽性又沒有醫療保險的患者提供必要的診治。

紐約市 檢測與追蹤小組(NYC Test & Trace Corps)、市健康與心理衛生局與市公園局合作，從13日開始，在 57個公園、游泳池和娛樂中心設立新冠居家快篩檢測劑新分發點，額外分發3萬5000份檢測劑，這使分發點的總數增加到1220個，其中包括1000多個社區機構、圖書館、文化及宗教場所和民選官員辦公室。

過去六個月，紐約市向學校和社區組織分發大量居家快篩檢測劑，確保紐約市五大區的民眾方便獲取快篩居家檢測劑，能在幾分鐘內知道檢測結果。如果檢測陽性，可迅速尋求治療。

亞當斯和霍楚12日還宣布，紐約州衛生廳啟動新的免費熱線：888-TREAT-NY(888-873-2869) ，利用紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)的遠程診療平台Virtual ExpressCare，為沒有保險或沒有家庭醫生的民眾提供遠程診療服務。

曼哈頓新設的冠居家快篩檢測劑分發點中，靠近華埠的有史密斯娛樂中心(Al Smith Recreation Center)和漢密爾頓費雪娛樂中心(Hamilton Fish Recreation Center)。

皇后區新設的分發點中，奧爾特娛樂中心(Al Oerter Recreation Center)靠近法拉盛；土騰堡遊客中心(Fort Totten Visitors Center)和土騰堡游泳池(Fort Totten Pool)離貝賽(Bayside)不遠；費雪游泳池(Fisher Pool)靠近艾姆赫斯特(Elmhurst)。

布碌崙新設的分發點中，日落娛樂中心(Sunset Recreation Center)就在日落公園華人聚居區；漢密爾頓堡娛樂中心(Ft. Hamilton Recreation Center)在班森賀附近。

欲了解更多信息或希望就近尋找檢測劑分發點，請登錄網站：nyc.gov/covidtest；如檢測陽性可撥打電話212-COVID19，有醫生可以開抗病毒藥物或推薦接受治療。