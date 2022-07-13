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CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

記者胡聲橋／紐約報導
圖為紐約州最新感染率統計圖，顏色深的區域越高。(州衛生廳)
圖為紐約州最新感染率統計圖，顏色深的區域越高。(州衛生廳)

美國疾病管制與預防中心(CDC)12日指，Omicron變種病毒BA.5已占紐約新發病例的三分之二，該數字兩周前為41％。BA.5變種病毒更容易傳播，被稱為迄今最險惡的Omicron亞變種病毒。BA.5除增加病例數外，還可能引起更高的再感染率。科學家們認為，隨著Omicron變種病毒的演化，傳播能力和躲避抗體的能力似乎在增強。

至少過去兩周以來，BA.5變種病毒一直是紐約地區新冠病例中最主要的變種病毒，兩周前，BA.5占病例總數41%。CDC於12日估計，BA.5變種病毒已占病例的64%，由於通過基因組測序分離變種病毒過程的內在限制，BA.5的實際流行率可能要高更多。

根據紐約州的數據，紐約州重複感染新冠病毒的風險在增加。過去一周，長島重複感染率最高，達10萬分之7.3；其次是紐約市，達10萬分之6.9。

BA.5變種病毒已屬於CDC「令人擔憂的變種病毒」類別。 抵抗疫苗的能力比先前的變種病毒要強很多。專家稱，BA.5還有可能與新冠病毒重複感染有關。紐約州最新的突破性感染和住院率數據表明，事實可能確實如此。

新冠病毒會出現新的變異，但並非所有的變異病毒都讓人擔心。不過，哥倫比亞大學的研究人員說，BA.5以及從最初的Omicron病毒中變異出來，引起病例大爆發和住院人數猛增的各種變異病毒，都需要密切關注。

研究人員分析指，隨著Omicron變種病毒在過去幾個月裡的演變，每一個亞變體似乎變得越來越能在人類中傳播，躲避抗體的能力也更強。因此，科學界對每一個新出現的亞變異病毒，都保持高度的關注。

變種病毒 Omicron 紐約州

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