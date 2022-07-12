市府製核武自救指南 網諷：顯然讓紐約人擔心的事還不夠大

市府製作核武器自救指南，在網路引發熱議。(視頻截圖)

紐約市 緊急事務處理辦公室(New York City Emergency Management)近日發布核武器避難指南視頻，告知民眾在遭受攻擊時如何自救；該視頻在網路引發熱議，網友表示，顯然讓紐約人擔心的事情還不夠多，也不夠大。

在這個90秒的視頻中，一名講解員站在用電腦合成的背景中，街道以紐約市的建築為原型，但空無一人，看似廢墟狀。

「核武器攻擊發生了，不要問我，如何發生或為什麼發生，就是發生了，所以我們該怎麼應對？」講解員說道。

民眾需要採取三個重要步驟：首先，盡快進入最近的樓體，遠離門窗；第二，最好前往地下室躲避，如果沒有地下室，要盡量向樓梯中心靠近；如果攻擊發生時人在外面，需要即刻清洗身體，避免放射性物質殘留；最後，密切關注媒體和政府發布的消息。

影音來源：市緊急事務處理辦公室

該視頻一經發布就在網上時引起了熱議，有網友立馬反問，「為什麼給我看這個？」也有身經百戰的紐約客調侃道，「顯然讓紐約人擔心的事情還不夠多，也不夠大。」

市緊急事務處理辦公室表示，辦公室的主要職責之一是教育 民眾應對自然和人為災害的安全常識；「在紐約市附近發生核武器事件的可能性非常低，該視頻的目的是鼓勵紐約人在發生此類事件時應知道如何採取關鍵、簡單的自救措施。」

辦公室伊主任斯科爾(Zach Iscol)在一份聲明中表示，「隨著全球局勢的瞬息萬變，我們想讓紐約人知道，我們正在為任何潛在威脅做準備，並為他們提供保持安全所需的資源。」