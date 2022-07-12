紐約州首席法官下月退休 上訴法院恐將左傾

紐約州上訴法院首席法官狄佛爾11日宣布將於8月底去職。（美聯社）

紐約州 上訴法院首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)11日宣布將於8月底退休，目前民主黨 人已開始施壓州長霍楚(Kathy Hochul)提名 左派首席法官，恐讓上訴法院越發左傾；狄佛爾此前曾投出關鍵一票，判定民主黨主導的州議會提出的選區重畫違憲。

66歲的狄佛爾原本是共和黨人，此前擔任威徹斯特郡檢察官，2015年被前州長葛謨(Andrew Cuomo)提名擔任紐約州首席法官，是紐約州歷史上第二位女性首席法官，也讓保守派占據多數；她11日接受紐約時報採訪時表示，自己辭職並無特定原因，也沒有計畫另謀高就，「我已經做出了自己的貢獻，只是感覺現在是時候退下來了。」

州上訴法院由七名法官組成，是紐約州的最高司法機構；狄佛爾去職後，將由其他六名法官選出一名代理首席法官代職，直到州長霍楚(Kathy Hochul)提名的首席法官人選被州參議會投票通過；她的去職也將給霍楚第二次提名州上訴法院法官的機會，她去年曾提名特勞曼(Shirley Troutman)進入上訴法院。

紐約州作為民主黨大本營，州上訴法院可以一定程度上抵消保守派最高法院的影響，但狄佛爾不這樣認為；她表示，自己任內最驕傲的成就是維持紐約州司法系統的客觀公正，並在疫情期間維持司法系統運轉；而她影響最大的裁決莫過於今年4月投出關鍵一票，判定州議會提出的國會議員和州參議員選區地圖重畫違憲，是「傑利蠑螈」(gerrymandering)行為，導致控制州議會的民主黨人極度不滿。

隨著狄佛爾的去職，民主黨籍州參議會司法委員會主席霍伊曼(Brad Hoylman)暗示希望自由派主導上訴法院，「在勞工權益、刑事司法、租客權益等方面，州上訴法院已經越來越脫離紐約州民眾的需求，現在是時候讓司法系統走向新的方向。」

州眾議長希士提(Carl Heastie)更明確說，「在最高法院一連串保守裁決、州首席法官去職的背景下，州長霍楚和州參議員確認一位進步派首席法官就顯得更加重要。」

霍楚則發表聲明稱讚狄佛爾對司法系統的領導，尤其是疫情期間做出的貢獻，表示她將在州法官推薦委員會做出推薦決定後，對所有人選進行評估。