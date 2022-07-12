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紐約市長社區心理健康室主任 黃伊華接掌

記者和釗宇／紐約報導
黃伊華受任命，擔任市長社區心理健康辦公室主任。(本報檔案照)
黃伊華受任命，擔任市長社區心理健康辦公室主任。(本報檔案照)

市長亞當斯(Eric Adams)11日宣布任命黃伊華(Eva Wong)擔任市長社區心理健康辦公室(Mayor's Office of Community Mental Health)主任，未來將與市衛生局、市公立醫院系統合作，改善居民的心理健康狀況。

黃伊華在臨床服務、項目管理和運營與社區發展方面有15年的專業經驗，是亞裔健康及社會服務聯會(Asian Health and Social Service Council)主席，常在華人社區舉辦活動，目前也在紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)早期兒童健康中心(Center for Early Childhood Health)擔任小組主管，她領導的心理健康臨床服務項目，為市教育局450家四歲學前班項目提供服務。

黃伊華此前也在大學睦鄰之家(University Settlement)任職十年，擔任多個領導職位；任該機構Project Hope總監期間，黃伊華曾在颶風珊迪(Sandy)襲擊後，為超過4萬名紐約居民提供心理健康服務。

亞當斯表示，為所有有需要的市民提供心理健康服務，已經是無比緊迫的問題；「黃伊華在擴大心理健康服務資源方面的經驗，正是紐約市所需要的，她作為市長社區心理健康辦公室主任，我有信心她將協調各部門與社區合作夥伴，確保民眾獲得所需要的高品質心理健康照顧。」

黃伊華表示，過去兩年來，紐約居民經歷不同程度的焦慮、害怕、創傷和損失，「我相信紐約居民的堅韌，但也要承認精力已近耗盡，需要撫平創傷；紐約市是縮小不同社區心理健康服務資源差距的領導者，市長社區心理健康辦公室在扮演中心角色；感謝市長亞當斯和副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)的信任，讓我承擔如此重要的工作；我將繼續致力傾聽居民的聲音，尤其關注獲得撥款較少及少數族裔社區。」

亞當斯還任命史太廷(Brian Stettin)擔任嚴重心理疾病高級顧問，他曾在州府任職13年，致力於推動心理健康服務的改革。

心理健康 亞當斯 紐約市

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