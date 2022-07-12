猴痘疫苗今再開放2500劑

紐約市12日新開放2500劑猴痘疫苗接種預約。(Getty Images)

猴痘 (Monkeypox)疫苗 供不應求。11日上午，長島蘇福克郡(Suffolk)的疫苗網上預約，在開始後一個小時後就被預訂一空。紐約市 府當日也宣布，今日(周二)下午1時起，將再開放2500劑疫苗接種預約。需要接種者可以到健康與心理衛生局網站預約。市衛生局稱，本周紐約將獲得更多疫苗。除了周二提供2500劑，聯邦政府的1萬4500劑疫苗預計將在本周晚些時候運抵紐約。

截至8日，紐約州共發現174例猴痘確診病例，其中160例在紐約市。即使拿到預約，接種疫苗的人群還是在健康診所外排起長隊。聯邦政府表示，需要幾個月的時間才能把已經承諾的410萬劑疫苗全數送達。

市議員博徹(Erik Bottcher)說，紐約市到目前為止只收到來自聯邦的6000劑猴痘疫苗，呼籲加快發放速度。他說，紐約剛經歷新冠大流行，如果再被猴痘打個措手不及，是完全不能接受的。

衛生官員表示，猴痘是一種罕見的病毒感染，通常不會引起嚴重的疾病。雖然任何人都可能感染這種病毒，但猴痘病毒目前主要在同性戀、雙性戀和其他男男性行為者的社交網絡中傳播。目前，只有那些被認為近期可能接觸猴痘病毒的高危人群才有資格接種疫苗。

曼哈頓的中哈林(Central Harlem)和切爾西(Chelsea)，以及皇后區的可樂娜(Corona)三處性健康診所，均提供預約和疫苗接種服務。網址：https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/monkeypox.page。