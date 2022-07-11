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治安差 離職多 增額少 紐約市警力將嚴重不足

記者和釗宇╱紐約報導
前紐約市警總局局長警告，未來幾年恐將面對警力嚴重不足的危機。圖為日前新一屆紐約市警結業典禮。(美聯社)
前紐約市警總局局長警告，未來幾年恐將面對警力嚴重不足的危機。圖為日前新一屆紐約市警結業典禮。(美聯社)

紐約市警察離職和退休人數今年創下有紀錄以來最多，前紐約市警總局局長布萊頓(Bill Bratton)10日警告，紐約市未來幾年恐將面對警員人手嚴重不足的危機，主要因為大量警員離職，以及民間鼓吹刪減警察預算，且市府也未顯著增加市警局今年的預算。

布萊頓在接受WABC電台採訪時表示，儘管市警局預算有少量增加，但仍然沒有增添警力，「市長亞當斯(Eric Adams)無法說服市議會增加市警局的人手，因為他知道市議會已經被進步派掌控，51位市議員中有32人是進步派，市議會絕無可能同意給市警局增加預算和人力。」

前紐約市警總局局長布萊頓警告，紐約市未來幾年將面對警員人手嚴重不足的危機。(市長...
前紐約市警總局局長布萊頓警告，紐約市未來幾年將面對警員人手嚴重不足的危機。(市長辦公室提供)

「因此市警局的規模正在逐漸縮小」，他表示，「當然這可以通過加班來補救，但也會導致長時間加班的警員盡早選擇退休，因為警員的退休金取決於其最後兩年的薪水加上加班費。」

紐約郵報此前報導，截至今年5月31日，全市共有1596名警員辭職或退休，比去年同期增38%，更比2020年增46%，創有紀錄以來最高；其中，520人辭職、超過1000人退休；不過，亞當斯此前一直表示，不擔心警員離職導致人手不足，認為「這是使警局多元化的好機會」。

布萊頓曾兩度擔任市警總局局長，也曾擔任波士頓和洛杉磯警局局長；他說，目前執法形勢惡化，恐將導致更多警察離職，警局人手不足變成長期現象，「因為市議會不同意增加警力，我預計未來幾年警局人手不足將釀成危機。」

相比之下，八年前同樣左傾的市議會，曾同意為市警局增加人手，布萊頓感歎那樣的時光一去不復返；「當時市議會同意增加警力，因為他們理解這樣做的重要性，但現在的市議會可不再支持增添人手，我不知道這些人是從哪裡來的。」

退休金 預算 警察

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