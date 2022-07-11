機車大盜團伙 華社連搶3路人

嫌犯作案照片。(市警局提供)

皇后區 森林小丘(Forrest Hills)、中村(Middle Village)以及法拉盛 威利點(Willets Point)，多名機車劫匪在同一日白天，連搶三名路人的手機 、銀行卡、首飾等後逃逸，市警10日公布作案視頻及照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，6日(周三)早10時55分，在皇后區森林小丘Kessel街67-02號前，兩名男嫌騎乘機車，接近一名正朝北走的21歲女性，持刀搶走她的手機、銀行卡以及身分證件，隨後沿黃石大道(Yellowstone Blvd)以北方向逃逸，受害者在現場並未就醫。

(市警局提供)

11時13分，在中村80街交庫柏大道(Cooper Ave)一角，同樣是這兩名男性嫌犯騎車接近一名正在路口行走的86歲男子，搶走他的金項鍊，並將他推倒在地，隨後騎車沿庫柏大道以東方向逃逸，受害者在現場並未就醫。

11時39分，在威利點羅斯福大道(Roosevelt Ave)交126街一角，六名男性嫌犯騎乘三輛機車，接近一名48歲的男子，其中一名嫌犯持槍，搶走他的金項鍊，隨後一行人騎車沿羅斯福大道以西方向逃逸，受害者未受傷。

犯案團伙以機車代步，行搶路人。(市警局提供)

警方10日公布作案視頻及照片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。