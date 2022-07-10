紐約市5歲以下兒童 53萬人僅1萬人打疫苗

紐約市自上月22日起開放對六個月以上至五歲以下兒童的接種服務，圖為全市第一個接種的兒童。(市長辦公室提供)

紐約市 自上月22日起開放六個月以上、五歲以下兒童的新冠疫苗 接種，市府強調疫苗對兒童「絕對安全」，但據統計，自疫苗開打近一個月來接種不順利，全市53萬名五歲以下兒童中，僅有1萬1077人接種。

根據市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)最新統計，截至目前，全市僅有1萬1077名五歲以下兒童接種新冠疫苗；其中一半在由市府營運的十個接種站完成，另一半則在兒科診所、家庭醫生、社區醫療站或聯邦醫療中心接種。

聯邦疾病防治中心(CDC)於6月18日批准了兒童新冠疫苗，共分為兩種，其中莫德納(Moderna)疫苗規定任何六個月至六歲的兒童，需要通過兩針完成注射，輝瑞(Pfizer)則針對六個月至五歲兒童設計，需要三針完成接種。

紐約市衛生局長瓦桑(右二)堅稱疫苗對兒童「絕對安全」，右三為市長亞當斯。(記者張心／攝影)

紐約州 衛生廳表示，截至7日，包括紐約市在內的全州範圍內，共計分發了2萬1658劑輝瑞和莫德納疫苗；專家們此前就表示，與其他接種年齡層相比，五歲以下兒童疫苗的接種工作會較緩慢，但目前新型變種病毒快速蔓延，專家們仍鼓勵家長盡快帶孩子接種。

在新一輪新冠變種Omicron亞毒株BA.5肆虐下，市健康與心理衛生局日前宣布，全市再度回到「高風險」地區，呼籲所有民眾在室內公共空間、室外人群密集區應佩戴像N95、KN95或KF94等高品質口罩。

紐約州除全市五大區以外，位於上州的威徹斯特郡(Westchester County)、長島蘇福克郡(Suffolk County)和納蘇郡(Nassau County)也被CDC畫為「高風險」區域。

根據州府公布的最新疫情統計數據，紐約州8日新增感染人數為7689人，過去一周內，每十萬人中確診數為39.35人；市府最新數據，紐約市新增感染人數為4055人，過去一周內，每10萬人中確診數為37.01人。

全市十大兒童疫苗接種點可參考：https://reurl.cc/VDAvNY。