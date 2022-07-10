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布碌崙商會長訪華社 商家不滿市清潔局「無公道」開罰

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙商會會長藍迪日前拜訪華人商家，聆聽他們心聲。(取自曲怡文臉書)
布碌崙商會會長藍迪日前拜訪華人商家，聆聽他們心聲。(取自曲怡文臉書)

布碌崙(布魯克林)商會會長藍迪(Randy Peers)，日前在日落公園民選官員的陪同下，拜訪華人商家並聽取社區問題；商家指出，遭到路人隨地丟棄的垃圾，會隨風吹到店門前，商家還來不及清理就遭市清潔局開罰，感到相當無奈，希望當局執法時能更通融和理解。

藍迪日前與8大道州眾議員白彼得(Peter Abbate)、參選州參議員的曲怡文走訪鄰近8大道的漢密爾頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)，訪問60至70多街的華裔商家。

由於許多華人對布碌崙商會提供的服務欠缺了解，藍迪當日向他們派發傳單，廣傳商會提供的低息貸款、協助雇用員工、企業諮詢等服務，商會也會定期舉行講座，幫助商家了解自身權益，必要時能自保。

當日活動中，許多華人商家抱怨遭到市清潔局「無公道」開罰單；他們表示，因路人亂丟垃圾，或別處的垃圾吹到店門前，店家還來不及清掃，卻碰到當局執法人員出現，二話不說就直接開罰單。

一名華裔店主表示，每天營業前都會清掃店門前的街道，但一整天下來忙於工作，沒時間再去關注人行道的整潔情況，經常遭到執法人員開罰單；他認為這並不是店家的疏忽，當局應更通融，聽取商家的解釋，不要再用罰單增添他們的經濟負擔。

對此白彼得向藍迪反映，店家經常因該狀況向辦公室求助，當致電陳情時，當局卻要求提供證據，證明這些垃圾並非商家導致而成，舉證不易。

藍迪與白彼得則藉此表示安裝監控攝像的重要性，不僅能有防盜作用、協助警方辦案等，也是商家維護權益的一種方式；監控錄像可作為證據提供給當局，說明垃圾因其他原因而堆積在店家門口前，如此以來當局很有可能便會撤回罰單。

商家若欲瞭解更多布碌崙商會詳情，可上www.brooklynchamber.com查詢。

布碌崙 華人 8大道

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