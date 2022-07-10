簡金思巡視班森賀將建收容所地址 寇頓強調反建

寇頓及華人領袖陪同簡金思走訪班森賀收容所地址。(取自寇頓臉書)

布碌崙 (布魯克林)班森賀州眾議員寇頓(William Colton)，日前陪同市社會服務局(Department of Social Services)局長簡金思(Gary Jenkins)，訪問位於班森賀的計畫遊民 收容所選址，重申該處不宜建收容所；期間簡金思未發表回應，寇頓則表示居民的心聲已引起市府關注，動員他們繼續發聲。

在寇頓以及華人 社區組織的陪同下，簡金思日前與副局長麥克法登(Marricka Scott-McFadden)到班森賀，走訪市府計畫在Bath大道2147號、以及國王高速路137號建遊民收容所的地址；過程中帶領華人民眾反對當地收容所建案已久的寇頓再次強調，當地居民並非反對興建收容所，只是地址不合適。

寇頓舉例，國王高速路建案附近有學校、圖書館等，數個街口外還有一間老人護理中心，在公共設施附近興建收容所，過去就曾出現失敗的情況，遊民所的出現還恐引發其他社會問題，對有大批年長者、學童的社區而言，帶來更多安全隱患，希望當局考慮。

寇頓還呼籲市府應善用市房屋局(NYCHA)的空置房屋，而不是一味建遊民所，以解決全市的遊民問題。

對於此次造訪，寇頓透露，會後簡金思並未作出任何回應，但也鼓勵反對者不要氣餒，他們的聲音已受到市府關注，要保持耐心繼續反抗到底；寇頓辦公室此前已收集上萬份的反對遊民所請願簽名，於當日交到簡金思手中。

寇頓表示，請願簽名仍在進行中，呼籲民眾到位於國王高速路155號的辦公室簽名，將擇日將再將簽名呈給市府，說明社區反對的意願。

針對Bath大道收容所，之前在反對者強烈抗議下，市府已打消在當地建收容所的計畫，可要找的新址遲未公布；對此反對者仍抱有遲疑態度，表示將會密切觀察市府動向、收容所地址可能出現的動工情況，防止市府言而無信。