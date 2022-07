喬治華盛頓大橋 取消現金收費

喬治華盛頓大橋10日起取消現金收費。(美聯社)

連接紐約市 和新澤西州 的喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge),將從今(10)日開始取消現金收費,全部改為電子收費,作為改造的一部分,原本的收費站關卡也會被拆除。

新規定上路後,沒有快易通 電子付費卡(E-ZPass)的車牌會被攝像頭紀錄,過橋費將以郵件帳單的形式寄給車主,但必須支付原價,但使用快易通的車輛則可以享受折扣價。

喬治華盛頓橋是紐約和新澤西之間最繁忙的過境點,光是去年就承載了大約4900萬東向車輛;它不僅是通勤者進入紐約市的入口,每年還將數百萬車輛帶上95號州際公路。

紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)表示,此舉是為了幫助緩解擁堵,因為不但對於轎車,該座大橋也是卡車及大型貨車使用最頻繁的一座橋。

地區規畫協會(Regional Plan Association)主席賴特(Tom Wright)稱,交通倡導者們長期以來一直在呼籲拆除收費站,改為拍照快速通過,以減少人力,節約通勤時間。

自2020年12月以來,曼哈頓下城通往澤西城(Jersey City)的荷蘭隧道(Holland Tunnel)已經開始使用無現金收費,預計從今年晚些時候開始,中城的林肯隧道(Lincoln Tunnel)也將改變收取過路費模式。

賴特說,電子收費系統可以更快、更有效地為更多的司機提供服務,但並不意味著在高峰時期大橋就不會出現擁堵;他仍鼓勵車主申請使用快易通電子付費卡,享受折扣過路費。