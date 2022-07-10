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喬治華盛頓大橋 取消現金收費

記者張晨／紐約報導
喬治華盛頓大橋10日起取消現金收費。(美聯社)
喬治華盛頓大橋10日起取消現金收費。(美聯社)

連接紐約市新澤西州的喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)，將從今(10)日開始取消現金收費，全部改為電子收費，作為改造的一部分，原本的收費站關卡也會被拆除。

新規定上路後，沒有快易通電子付費卡(E-ZPass)的車牌會被攝像頭紀錄，過橋費將以郵件帳單的形式寄給車主，但必須支付原價，但使用快易通的車輛則可以享受折扣價。

喬治華盛頓橋是紐約和新澤西之間最繁忙的過境點，光是去年就承載了大約4900萬東向車輛；它不僅是通勤者進入紐約市的入口，每年還將數百萬車輛帶上95號州際公路。

紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)表示，此舉是為了幫助緩解擁堵，因為不但對於轎車，該座大橋也是卡車及大型貨車使用最頻繁的一座橋。

地區規畫協會(Regional Plan Association)主席賴特(Tom Wright)稱，交通倡導者們長期以來一直在呼籲拆除收費站，改為拍照快速通過，以減少人力，節約通勤時間。

自2020年12月以來，曼哈頓下城通往澤西城(Jersey City)的荷蘭隧道(Holland Tunnel)已經開始使用無現金收費，預計從今年晚些時候開始，中城的林肯隧道(Lincoln Tunnel)也將改變收取過路費模式。

賴特說，電子收費系統可以更快、更有效地為更多的司機提供服務，但並不意味著在高峰時期大橋就不會出現擁堵；他仍鼓勵車主申請使用快易通電子付費卡，享受折扣過路費。

快易通 新澤西州 紐約市

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