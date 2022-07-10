紐約市縮小班級規模 亞當斯與霍楚談判

亞當斯透露正與州長霍楚就縮小班級規模法案進行談判。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)日前透露，正與州長霍楚(Kathy Hochul)就縮小班級規模法案談判，討論這項將耗費數億元的法案，是否要在紐約市全面實行。

縮小班級規模為州府立法機構歷史上首次授權的相關法案，5月底於州參議會和眾議會雙雙高票通過，待州長簽署生效後，預計在2027年以前，把紐約市學前班到三年級的班級人數限制在20人，四年級到八年級的班級人數限制在23人，高中班級人數限制在25人；這些數字也是市教育局 十多年前，最初提出的目標班級人數。

亞當斯表示，「該法案將會耗資數億元，我們希望確保能夠正確使用這些撥款。」

同期通過的延長市長控制權法案，已於上周由霍楚簽署生效，當時縮小班級規模法案並未簽署引發外界猜疑；亞當斯和市教育局都曾多次質疑縮小班級經費是否能到位，全市教育經費也宣布將削減2.15億，使該法案未來是否能順利實行不明。

亞當斯說：「市府立場為只縮小需要減少班級的規模，而不是縮小所有學校的班級規模」；州、市府雙方的談判，集中在只減少部分班級的人數，保證全市的學術質量不下降，他也對結果保持樂觀，「我們正在尋求共贏方案。」

反對縮小班級規模的無黨派政治團體「亞潮聯盟」(Asian Wave Alliance)認為，州府缺乏有保障的撥款來支持增加的預算，若實施必將犧牲其他教育項目預算，尤其是亞裔最關心的資優班、特殊高中、及AP課程等。

該法案的提出者、州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸則堅決支持縮班，否認缺乏資金的說法，也認為亞當斯和霍楚的談判是個好跡象，「說明市府在認真對待這個問題，而不是直接拒絕，或是虛偽地說沒有資金支持。」

他也表示，兩年後亞當斯將尋求公校控制權的延長，他能否得當處理縮小班級規模法案，將成為是否能成功延期的重要因素。