高中補錄換號碼抽籤 紐約市教局變卦

包括華裔在內的上百位家長到市教育局前示威，要求把在候補名單上的學生安排到適合的學校和項目。(記者張心／攝影)

紐約市今年高中首度採抽籤錄取方式，不少家庭雖選填12個志願但卻全數落空，日前這些家庭又收到更令人失望的消息，除了在候補名單上的「落榜生」又要經過抽籤選拔之外，市教育局 此前承諾，將提供新的抽籤號碼也未能兌現。

堅持抽籤可促進教育公平的市教育局，對家長提出「抽籤號碼決定學生的獲選順序」質疑不置可否；日前市教育局在官網向首批抽籤錄取中落榜的家庭承諾，候補名單上的學生們將得到新的隨機抽籤號碼，以提升錄取機會。

抽籤號碼在此次新政策施行，被家長們看作是錄取的關鍵。每個申請2022-23學年高中入學的八年級學生，都會收到一串從0到9的混合數字，搭配從a到f的小寫字母 ；從0到3開始的抽籤號碼，被發現最容易讓學生被選上志願名單中的學校，但那些以更大數字和字母開始的抽籤號碼，則相對不容易中籤。

全市大約有3700名學生，其中包括許多學術成績平均在100分者，在首批抽籤放榜中，12個志願全落榜，被放入理想學校的候補名單中；上月17日，包括華裔在內的上百位家長到市教育局前示威，要求市教育局解決問題，把在候補名單上的學生安排到適合的學校和項目。

然而市教育局仍堅持不在補錄改成「以成績錄取」的方式，繼續採抽籤模式，但最終也沒有兌現「換新抽籤號碼」的承諾，令家長感到憤怒。

根據「Applying to High School in NYC」臉書群組中，家長們發現孩子的抽籤號碼維持原樣，再次被理想學校拒之門外。

市教育局負責初中和高中招生 錄取的執行主任柏格尼(Matthew Broggini)回應稱，經過研究，市教育局決定，進入「需要抽籤篩選」的熱門學校的學生，將保持相同的抽籤號碼；只有那些沒有申請偏好、對結果保持開放的學生可以得到新的號碼。

「需要抽籤篩選」的學校包括湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)、曼哈頓上東城Eleanor Roosevelt高中、千禧高中(Millennium High School)、雷曼學院美國研究高中(HS of American Studies at Lehman College)等備受華人喜愛的選項。

學生家長羅伯茲(Deborah Roberts)質疑市教育局「隨意改變遊戲規則」；他表示，如果市教育局要加大家長的參與度和合作，從一開始就該在改變錄取政策過程，保持清晰和透明。