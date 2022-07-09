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開郵筒無需鑰匙 孟昭文致信郵政局籲改善

記者牟蘭／紐約報導
孟昭文日前致信美國郵政服務局，要求當局改善綠色深色郵筒安全性。(取自孟昭文推特)
孟昭文日前致信美國郵政服務局，要求當局改善綠色深色郵筒安全性。(取自孟昭文推特)

郵件竊案在紐約市頻發，國會眾議員孟昭文日前致信美國郵政服務局(USPS)地區經理，指選區內無須鑰匙就能打開的深綠色郵筒(Relay Boxes)經常遭竊；因這些郵筒一次可儲存千餘封信件，且能輕易撬開，孟昭文表示，若不解決安全隱患，恐導致大量民眾個資被盜，要求當局立即改善。

與傳統的藍色郵筒不同，孟昭文表示，深綠色郵筒無需鑰匙就能打開；她說深綠色郵筒一次可儲存上千封信件，若能輕易被撬開，恐帶來嚴重的後果，「只要丟一封信，民眾的個資會輕易被盜竊，不法分子可用此在銀行中盜竊受害人的存款，也能輕易拿到對方的敏感文件等。」

孟昭文說，長者是這些郵件竊案的受害對象之一，要求當局立即整改郵筒安全隱患，「我們必須保護居民的安全，謹防他們的個資與重要信息被盜；我知道郵局可以改善這個問題。」

過去數年，華人社區曾頻發郵筒釣魚案(Mail Fishing)，孟昭文提出「保護郵件安全法案」(Keep Mail Safe Act)，要求美國郵政服務局局長，研究改裝全國所有藍色收信郵筒的可能性，將郵件投擲口變窄，減少了相關罪案的發生。

紐約市華社近日多次出現民眾銀行帳戶遭竊，警方表示，不法分子盜用受害人的個資後，在銀行內盜取其存款，受害人數龐大；日前華男李雲昊(Yunhao Li，音譯)，才透過郵件竊盜，取得大量受害者的身分信息，以不法手段竊取受害者的銀行存款與失業救濟金，經估算，他至少透過類似手法，不法獲利超過29萬元，手機裡更存有將紙幣當扇的炫富照。

孟昭文 個資 美國郵政

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