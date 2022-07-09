我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

「退出就丟進海」華男被盜竊團夥綁架 警方救出、逮2嫌

記者牟蘭／紐約報導
警方封鎖40路部分路段，直到當天中午12時左右，才開放行人出入。(記者牟蘭/攝影)
警方封鎖40路部分路段，直到當天中午12時左右，才開放行人出入。(記者牟蘭/攝影)

布碌崙(布魯克林)一名華裔男子欲退出郵件盜竊團夥，被另兩名華男持槍脅迫，綁架至皇后區法拉盛40路的地下賭檔，還被威脅「想退出就丟你進海」；受害人8日透過身藏手機傳訊息給友人報警求助，警方追蹤受害人手機訊號定位，逮捕兩嫌，並在涉案車上找到武器、冰毒與彈藥等。

影音來源：記者牟蘭

根據市警109分局，8日上午7時許收到一名華女求助，稱男性友人通過手機短信，告知她被人持刀槍挾持至法拉盛，向警方求援；警員通過受害人手機定位，追蹤到40路交大學點大道一棟樓宇的地下賭場，看到路旁違停一輛藍色的奧迪轎車，向車內男子問詢。

過程中該男子神色慌張，警方在車上搜出一把摺疊棍、彈藥與毒品，立即將其逮捕；警方進入地下室後，救出一名年約20歲的華男。

法拉盛8日上午發生一起華人綁架案，警方出動大批警力。(記者牟蘭/攝影)
法拉盛8日上午發生一起華人綁架案，警方出動大批警力。(記者牟蘭/攝影)

根據警方，受害人報住在布碌崙，曾參與郵件盜竊團夥，日前他與另兩名同夥表示要退出，引起對方不滿，出言威脅他「想退出就丟你進海」，並於8日凌晨被綁至法拉盛。

涉案的另一名嫌犯，則在地下賭場的監控錄像中看到警員到訪，毆打受害人的面部數次後，搶走他的手機，向不明方向逃竄。

警方拖走兩嫌駕駛的藍色奧迪轎車。(記者牟蘭/攝影)
警方拖走兩嫌駕駛的藍色奧迪轎車。(記者牟蘭/攝影)

為保障人質安全，市警出動特警協助辦案，在救出被綁華男後，再透過受害人被搶手機的信號，鎖定另一名在逃的嫌犯；上午8時左右，該名嫌犯返回案發現場，聲稱要取回違停的奧迪轎車，被警方當場逮捕。

市警為此出動數十名警力與一架直升機偵查，封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才允許行人出入，但仍禁止車輛通行。

根據同棟商住混合大樓居民表示，該棟樓人員複雜，二樓經營按摩店，周邊有地下賭檔，常有警察到訪，但當天並未聽見他人呼救。

警方封鎖40路部分路段，直到當天中午12時左右，才開放行人出入。(記者牟蘭/攝影...
警方封鎖40路部分路段，直到當天中午12時左右，才開放行人出入。(記者牟蘭/攝影)

居住在該棟樓的一名華裔女士指出，她當日出門取快遞，才發現街道被封鎖，案發前日晚則沒發現任何異常，「沒有槍聲，沒人呼救」；但她說，二樓疑似經營不正規的按摩店，樓宇進出人員複雜，首次遇見警察封路。

在同一棟樓開店的鄒先生說，疫情爆發後，附近治安越來越差，周邊甚至有地下賭檔經營，常看見警員在附近偵辦案件；他表示，自己當日上午8時左右到店裡上班，看到大量警員在附近調查，不了解案件詳情，也不願透露涉案地下室被當做非法賭場使用。

警方指，兩名涉案華男將以綁架、非法持武與持有管制物品等罪名移送法辦，因全案涉案者跨區至布碌崙8大道，警方至截稿前未公布嫌犯姓名；受害男子雖涉郵件盜竊，但不會與此案同時審理。

手機 華男 布碌崙

上一則

BA.5肆虐紐約市 衛生局促民眾戴回N95

延伸閱讀

紐約偷信華男遭同夥持槍綁架 囚地下賭場

紐約偷信華男遭同夥持槍綁架 囚地下賭場
購物車糾紛 法拉盛亞裔男遭攻擊臉掛彩

購物車糾紛 法拉盛亞裔男遭攻擊臉掛彩
周末好去處／華裔女高音獻唱

周末好去處／華裔女高音獻唱
飛達西餅夏季推出清涼健康飲品

飛達西餅夏季推出清涼健康飲品
36歲亞裔男 法拉盛街頭遭攻擊 臉受傷

36歲亞裔男 法拉盛街頭遭攻擊 臉受傷

熱門新聞

華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

2022-07-02 14:20
國家氣象局預報，紐約市2日(周六)下午，將出現豪雨與強風天氣。Getty Images

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

2022-07-01 15:18
200名來自中國的投資人，向紐約州高等法院提出訴訟，狀告知名地產商。(Getty Images)

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

2022-07-03 09:16
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27

3嫌紐約法拉盛持刀搶走11萬首飾…已連犯4起

2022-07-03 14:55

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗