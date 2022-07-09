「退出就丟進海」華男被盜竊團夥綁架 警方救出、逮2嫌

警方封鎖40路部分路段，直到當天中午12時左右，才開放行人出入。(記者牟蘭/攝影)

布碌崙 (布魯克林)一名華裔男子欲退出郵件盜竊團夥，被另兩名華男 持槍脅迫，綁架至皇后區法拉盛40路的地下賭檔，還被威脅「想退出就丟你進海」；受害人8日透過身藏手機 傳訊息給友人報警求助，警方追蹤受害人手機訊號定位，逮捕兩嫌，並在涉案車上找到武器、冰毒與彈藥等。

影音來源：記者牟蘭

根據市警109分局，8日上午7時許收到一名華女求助，稱男性友人通過手機短信，告知她被人持刀槍挾持至法拉盛，向警方求援；警員通過受害人手機定位，追蹤到40路交大學點大道一棟樓宇的地下賭場，看到路旁違停一輛藍色的奧迪轎車，向車內男子問詢。

過程中該男子神色慌張，警方在車上搜出一把摺疊棍、彈藥與毒品，立即將其逮捕；警方進入地下室後，救出一名年約20歲的華男。

法拉盛8日上午發生一起華人綁架案，警方出動大批警力。(記者牟蘭/攝影)

根據警方，受害人報住在布碌崙，曾參與郵件盜竊團夥，日前他與另兩名同夥表示要退出，引起對方不滿，出言威脅他「想退出就丟你進海」，並於8日凌晨被綁至法拉盛。

涉案的另一名嫌犯，則在地下賭場的監控錄像中看到警員到訪，毆打受害人的面部數次後，搶走他的手機，向不明方向逃竄。

警方拖走兩嫌駕駛的藍色奧迪轎車。(記者牟蘭/攝影)

為保障人質安全，市警出動特警協助辦案，在救出被綁華男後，再透過受害人被搶手機的信號，鎖定另一名在逃的嫌犯；上午8時左右，該名嫌犯返回案發現場，聲稱要取回違停的奧迪轎車，被警方當場逮捕。

市警為此出動數十名警力與一架直升機偵查，封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才允許行人出入，但仍禁止車輛通行。

根據同棟商住混合大樓居民表示，該棟樓人員複雜，二樓經營按摩店，周邊有地下賭檔，常有警察到訪，但當天並未聽見他人呼救。

警方封鎖40路部分路段，直到當天中午12時左右，才開放行人出入。(記者牟蘭/攝影)

居住在該棟樓的一名華裔女士指出，她當日出門取快遞，才發現街道被封鎖，案發前日晚則沒發現任何異常，「沒有槍聲，沒人呼救」；但她說，二樓疑似經營不正規的按摩店，樓宇進出人員複雜，首次遇見警察封路。

在同一棟樓開店的鄒先生說，疫情爆發後，附近治安越來越差，周邊甚至有地下賭檔經營，常看見警員在附近偵辦案件；他表示，自己當日上午8時左右到店裡上班，看到大量警員在附近調查，不了解案件詳情，也不願透露涉案地下室被當做非法賭場使用。

警方指，兩名涉案華男將以綁架、非法持武與持有管制物品等罪名移送法辦，因全案涉案者跨區至布碌崙8大道，警方至截稿前未公布嫌犯姓名；受害男子雖涉郵件盜竊，但不會與此案同時審理。