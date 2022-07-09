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當老師成負面表率 學生作何感想

紐約客談

媒體報導最新法院文件顯示，紐約市有80多名公校教職員，遭教育局指控提交偽造新冠疫苗接種證明，市府、教師工會目前各執一詞。先不論打這種官司又浪費納稅人多少錢，疫期有為數眾多的老師不願到校、公開拒打疫苗，之後又涉嫌造假，對學生有如種種不良示範，恐難彌補。

華人常說：為人師表。老師首要任務是教學，也是許多學生成長過程，除家人外的重要仿效對象。但有一群紐約公校教師，在工會以維權為由，推波助瀾下，明顯沒盡到這兩項重責。

家長忙於工作，子女上學，大家都安心。然而，疫期部分教師，先是擔心學生攜帶病毒，校園傳播，害怕傳染給家中老幼、生病家人，不願到校。這部分將心比心，不難理解。

但老師一開始說，沒疫苗不願到校；有了疫苗，而且可優先施打，又找理由如疫苗有實驗性、宗教等因素等，不願接種，網課也一延再延，許多學生課業嚴重落後；少了學校幫忙，無法遠距上班、分身乏術的家長，只有辭職在家顧小孩。研究也顯示，兒童長期缺少與同學、老師真實互動，對心理不利。但疫期父母承擔的超量身心壓力，又如何計算？

市長最後祭出鐵腕，強制公務員必須接種疫苗，否則解雇或停職，才算扭轉局勢。但對此命令，工會也一路上訴到最高法院。這些種種，學生其實都看在眼裡。許多乖乖打針的孩子，不知心裡作何感想。

健康是人的基本需求。情況也很明顯，不打疫苗對自己及家人都是弊大於利。當然，相信盡責的老師占多數，至於那些一直當負面表率，鬧出的新聞，家長或許還要適時提醒子女，老師也有犯錯的時候，人權與健康兩普世價值，有時也會被有心人操弄。

（紐約客談，每周二至周六見報）

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