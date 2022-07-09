「夏季崛起」課輔登場 紐約市11萬公校生受惠

首次招納11萬公校生的「夏季崛起」項目，8日拉開帷幕。(市長辦公室提供)

首次招納11萬公校 生的紐約市「夏季崛起」(Summer Rising)項目8日拉開帷幕，為八年級及以下公校生提供半日學術與半日社會實踐課程；市府同時也宣布「夏季膳食」計畫回歸，所有18歲以下市民、免登記、免證件均可免費領取早、午餐。

今年「夏季崛起」惠及名額從去年的9.8萬增加至11萬，其中小學生項目為期七周、初中生項目為期六周，每日從上午8時到下午3時，也可以選擇性延長至下午6時；學生上午將跟隨有教師資格證的老師參加學術課程，包括數學、科學、英文、ELA和社會學等，下午則是在社區組織工作人員的帶領下，進行包括體育項目、實地考察等實踐項目。

市長亞當斯 (Eric Adams)把該計畫看作是減少全市犯罪率的有效措施，為「夏季崛起」撥款了2.36億元聯邦經濟刺激資金，「處理暴力問題應該從源頭著手，很多數據表明很多犯罪者，都是未能接受完整教育的學生，為解決治安隱患，我們要建立完善的學生培養模式。」

所有18歲以下市民即日起至9月2日，均可免登記、免證件免費領取早、午餐。(市長辦公室提供)

此外，為了填補公校不開課的暑假中，學生們也能得到健康營養的餐飲供應，亞當斯聯合市教育總監班克斯(David Banks)，8日在公立第188小學(PS. 188)宣布，2022年「夏季膳食」計畫從即日回歸，推行直到9月2日，18歲以下的市民不需要任何登記、文件或身分證明，即可在全市五大區300多所指定公校、公園、餐車和社區游泳池中心等，領取免費早餐和午餐。

亞當斯說，紐約的孩子們只須關心學習和成長，不應該為下頓在哪裡吃飯操心；身為市長，他的首要任務之一就是確保孩子們有必要的和營養的膳食，從而能夠專心學習成長，「有一天要換他們來接管這個城市。」

所有18歲以下市民即日起至9月2日，均可免登記、免證件免費領取早、午餐。(市長辦公室提供)

2022年「夏季膳食」計畫承諾不使用食品添加劑、人工色素、香料和防腐劑，提供新鮮水果、全穀物、蔬菜和沙拉，以及植物性膳食；部分地點供應清真食品(Halal)，從12日(周二)起，也在部分地點提供猶太教餐食。

有需要的民眾可在市教育局 網站找到完整清單，詳情可參考https://bit.ly/3nPIHD3；任何相關問題，也可以發短信到304-304，或致電311詢問。