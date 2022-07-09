BA.5肆虐紐約市 衛生局促民眾戴回N95

紐約市又升疫情「高風險」傳播地區，衛生局敦促戴回N95。(美聯社)

在新一輪新冠變種Omicron亞毒株BA.5的肆虐下，紐約市 健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)8日在推特上表示，全市再度回到「高風險」地區；為緩解病毒傳染速度，當局也縮緊相關防疫政策，呼籲所有民眾應在室內公共空間、室外人群密集區佩戴像N95、KN95或KF94等高質量口罩 。

紐約市健康與心理衛生局敦促紐約人戴回高質量口罩。(取自市健康與心理衛生局推特)

曼哈頓、皇后區、布碌崙(布魯克林)、布朗士和史泰登島，在5月下旬被聯邦疾病防治中心(CDC)畫為「高風險」區域，6月起疫情 和緩，降為「中風險」地區，當時感染人數和住院率都有所下降。

不過第六波疫情從6月中旬開始蔓延，曼哈頓和皇后區陽性率再次升至25%，使市健康與心理衛生局不得不縮緊口罩防疫規定。

紐約市又升疫情「高風險」傳播地區，衛生局敦促戴回N95等高質量口罩。(記者顏嘉瑩／攝影)

新一輪的傳播並不僅限於紐約市，根據CDC統計，BA.5如今是全國疫情傳播的主導病毒株，占全美感染者的一半，紐約市新增感染者則有超過40%。

紐約大學醫學院免疫學專家Purvi Parikh表示，目前已看到更多重新感染的病例，也發現有時患者需要多次的新冠特效藥Paxlovid治療，「這十分令人擔憂，我們必須保持密切關注。」

根據哥倫比亞大學研究報告，BA.5具備強大的疫苗耐受性，比BA.2高出4.2倍；BA.2.12.1在5月造成感染和住院人數激增，紐約州則有87%的地區，在該波疫情下被列為「高風險」區域，但其疫苗耐受性，只比BA.2高出1.8倍，顯示此波病毒來勢洶洶。

研究人員也發現，有不少曾經感染過BA.2的患者，幾周後又再次感染BA.4或BA.5；並且感染兩次或多次的人群，死於任何病因的風險都將增加114%，住院風險也較一般人增加三倍，且更容易罹患糖尿病、肺部疾病、心臟病、神經系統問題、疲勞症、腎臟病和消化系統疾病等。