紐約市疫情又升至「高風險」 衛生局促民眾戴回N95

紐約市又升疫情「高風險」傳播地區，衛生局敦促戴回N95。(美聯社)

紐約市 健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)8日發布推文表示，目前全市新冠病毒傳播水平再度回到「高風險」地區，相關防疫政策也再度嚴格，為了幫助緩解病毒傳染速度，所有紐約市民都應該在室內公共空間、室外人群密集區戴回高質量口罩，譬如N95、KN95或KF94。

曼哈頓、皇后區、布碌崙(布魯克林)、布朗士和史泰登島，在5月下旬都被劃分為聯邦疾病防治中心 (CDC)的「高風險」類別，但從6月起過度到「中風險」地區，當時感染人數和住院率都有所下降。然而第六波疫情從6月中旬開始「甚囂塵上」，曼哈頓和皇后區再次升至25%的陽性率，使市健康與心理衛生局不得不更改口罩防疫規定。

新一輪的傳播並不僅限於紐約市，根據聯邦疾病防治中心統計，Omicron亞毒株BA.5如今是全國疫情傳播的主導毒株，占全美感染者的一半，也占紐約市新增感染者的40%以上，且其具備的疫苗 耐受性為初始病毒的四倍之多。

「我們看到更多重新感染的病例，也發現有時患者需要多次的新冠特效藥Paxlovid治療。」紐約大學醫學院免疫學專家Purvi Parikh表示，BA.5比初始病毒更具疫苗耐受性，「這十分令人擔憂，我們必須保持密切關注。」

根據哥倫比亞大學研究報告，BA.5確實具備強大的疫苗耐受性，比原始BA.2高出4.2倍。BA.2.12.1在5月帶來了感染和住院人數激增，將紐約州87%的地區變為「高風險」狀態，但其疫苗耐受性只比BA.2高出1.8倍。

研究人員也發現，曾經感染過BA.2的患者，幾周後又再次「中招」BA.4或BA.5；並且感染兩次或多次的人群，死於任何病因的風險都將增加114%，住院風險也較常人增加三倍，更容易罹患糖尿病、肺部疾病、心臟病、神經系統問題、疲勞症、腎臟病和消化系統疾病。