紐約犯罪率增3成 仇亞仍居高

6月全市犯罪率相比去年同期增長三成，槍枝、未成年犯罪成重點。(記者張晨／攝影)

紐約市 警7日在總局公布月度犯罪數據，6月全市犯罪率相比去年同期增長了31%，其中未成年人犯罪及受害者占比大增，槍枝暴力執法仍為市警工作重點，反亞裔仇恨犯罪 雖比去年減少但數字依舊居首。

影音來源：記者張晨

市警犯罪控制策略長李佩特里(Michael LiPetri)對全市犯罪數據做出簡要總結，與去年相比，今年6月幾乎所有的犯罪類別都有所增加；重竊案增41%、搶劫案升36%、入室盜竊增33%、重罪攻擊增17%；但與去年相比，今年同期槍擊案數量下降24%，謀殺案數量降31%。

值得留意的是，青少年犯罪比以往更為嚴重，甚至出現「戲劇化的猛增」。李佩特里說，38起案件的嫌犯為未成年人，占全市逮捕人數的14%，而未成年人受害者則有54人，占受害者總數的20%；「若不加以控制和教育，這些孩子很可能會在犯罪的道路上越走越遠。」

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)指責政客在州保釋改革法方面做得不夠，最需要做的就是讓罪犯徹底打消「犯罪無需承擔後果」觀念，這些都是助長犯罪的因素。

自新保釋法2019年上路以來，立法者已兩次修改該法案，司法系統改革的支持者，不同意將犯罪率上升與保釋法相關連。

市警總警司(Chief of Department)科里(Kenneth Corey)說，「是慣犯導致犯罪率上升」，22%因槍案被捕的人，曾犯重罪；而因槍枝控罪被捕的人中，有80%已重獲自由，只有約20%仍在獄中。

西維爾表示，今年截至目前已繳獲3700把非法槍枝，槍枝暴力鎮壓小組將視線鎖定到「少數人」身上，不管是幫派份子還是閒散慣犯，這些人要為「大多數」的暴力和騷亂負責。

就仇恨犯罪而言，雖與去年同期的14起相比減少到8起，但涉及亞裔受害者的案件仍占首位。