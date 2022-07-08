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防艾妲颶風災難再現…紐約推App監測暴雨 籲民眾下載

記者張心／紐約報導
市府鼓勵市民加入Notify NYC警報系統，將手機號註冊以接受實時極端天氣預警。(網站截圖)
市府鼓勵市民加入Notify NYC警報系統，將手機號註冊以接受實時極端天氣預警。(網站截圖)

為避免去年夏季艾妲(Ida)颶風造成的人員傷亡，紐約市7日啟動「降雨應對計畫」(Rainfall Ready NYC)，發布交互式暴雨洪水預測地圖、清除易積水地區垃圾障礙、擴大街道洪水傳感網絡、分發沙袋和防洪屏障等，助居民為即將到來的極端降雨天氣做好準備。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，氣候變化帶來更多極端天氣，市府將繼續對受災地區恢復和基礎設施加強投資，「降雨應對計畫」幫助市民保護自己和社區，但也鼓勵市民對自家所處的街區，能否抵擋極端天氣風險情況做評估，以及時制定有效的應急策略。

「降雨應對計畫」呼籲市民使用升級版暴雨洪水預測地圖，了解自己所住街區發生洪水的可能性、自家住房被雨水淹沒的風險性；地圖網址：https://bit.ly/3IuDTg8

市府還建議市民搭配「了解你的街區」(Know Your Zone)，該地址查詢工具可顯示市民是否住在全市六個疏散區之一，網址：https://www1.nyc.gov/assets/em/html/know-your-zone/knowyourzone.html；「Flood Help NY」也將幫助市民判斷住房受洪水影響的風險係數，網址：https://www.floodhelpny.org/en/

針對去年艾妲颶風造成的瞬間水面上漲，居民被迫離開家園且短期內無物資援助的局面，應急管理辦公室(Office of Emergency Management)也列出了應急物品準備清單，建議暴雨來臨前家中備好「出發包」(Go Bags)，包括保險公司聯繫信息、帳號密碼拷貝盤、緊急醫療救急包等，詳情可查：https://www1.nyc.gov/site/em/ready/get-prepared.page

市府也鼓勵市民加入Notify NYC警報系統，將手機號註冊以接受實時極端天氣預警，網址：https://a858-nycnotify.nyc.gov/Home/EnrollmentInfo

「降雨應對計畫」呼籲市民使用升級版暴雨洪水預測地圖。(網站截圖)
「降雨應對計畫」呼籲市民使用升級版暴雨洪水預測地圖。(網站截圖)
紐約市長亞當斯推出「降雨應對計畫」，保護市民財產安全。（市長辦公室提供）
紐約市長亞當斯推出「降雨應對計畫」，保護市民財產安全。（市長辦公室提供）

洪水 暴雨 艾妲

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