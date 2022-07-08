紐約陽性率飆14％ Omicron新毒株占40％

紐約市新冠陽性率飆升至1月以來最高水平，但尚未看到住院人數和死亡率的大幅增加。(Getty Images)

紐約市 新冠陽性率飆升至1月以來最高水平，Omicron亞毒株BA.5占新增感染者的40%以上，且其具備的疫苗 耐受性為初始病毒的四倍之多，使感染兩次及以上的患者死亡風險增加114%。

紐約市衛生局7日表示，全市陽性率增至14%，為年初以來最高；而由於主導病毒變為新變體BA.5，導致原本的官方檢測方式不得不更新。市長亞當斯(Eric Adams)說：「彩色編碼監控系統不再適用於新變種，必須有更強的手段關注病毒傳播。」市衛生局表示，尚未看到住院人數和死亡率的大幅增加。

哥倫比亞大學於Nature雜誌刊登最新研究結果，發現亞毒株BA.5主導近期的第六波疫情，占紐約州 新增感染者的40%以上，而且BA.5具備強大的疫苗耐受性，比原始BA.2高出4.2倍；BA.2.12.1在5月帶來了感染和住院人數激增，將紐約州87%的地區變為「高風險」狀態，但其疫苗耐受性只比BA.2高出1.8倍。

哥倫比亞大學研究報告顯示：「隨著Omicron系列在過去幾個月的不斷進化，每個新增的亞變體都在人類傳播和抗體規避方面變得越來越強。」

BA.5的出現使紐約州感染數在6月中旬激增，突破性病例率為每10萬人中有30.5人，突破性住院率升為每10萬人中有1.23人，均為5月30日以來的最高比率。其中長島地區在過去一周內，成為全紐約州病毒感染率最高，達到每10萬人中有7.3人，已經被美國疾病控制與預防中心(CDC)列為全國高風險區；紐約市緊隨其後，為每10萬人中有6.9人。

而關於曾染疫的患者，究竟多久會再次感染？研究者發現，目前發現感染BA.2的患者，幾周後又再次「中招」BA.4或BA.5；並且感染兩次或多次的人群，死於任何病因的風險都將增加114%，住院風險也較常人增加三倍，更容易罹患糖尿病、肺部疾病、心臟病、神經系統問題、疲勞症、腎臟病和消化系統疾病。