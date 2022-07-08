全美居冠市警聯邦協力 捕339重罪通緝犯

「北極星行動」聯邦法警、市警逮捕重罪逃犯339人，位居全國之首。(市警提供)

聯邦法警局(U.S. Marshals Service)6日宣布在為期30天的「北極星行動」(Operation North Star)中，與紐約市 警合力逮捕謀殺、性侵 、非法持槍等重罪通緝 犯339人，人數居全國相關行動之首。

該行動由法警局牽頭，目標執法地除紐約市外，還有巴爾的摩、芝加哥、休斯頓、印第安納波利斯、洛杉磯、孟菲斯、紐奧爾良、費城和大華府；主針對嚴重暴力罪犯和幫派成員。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，此次是有針對性、以情報為導向的打擊犯罪行動；在紐約市被捕者三分之一是曾被捕、提審、釋放，但後來逃庭的人。此外，還查獲166把非法槍枝和大量毒品。

法警局局長戴維斯(Ronald Davis)表示，「北極星行動」側重在發生大量謀殺和槍擊案的城市，「通過與執法機構合作，能迅速鎖定及逮捕重罪犯。」

地區逃犯特別行動組指揮官麥克馬洪(Ed McMahon)表示，在30天的突襲行動中，全國共逮捕1400名逃犯，其中在紐約逮捕了339人，居全國首位。他說：「我們逮捕了布碌崙(布魯克林)、皇后區的暴力罪犯，也逮捕了那些躲藏在紐約的逃犯，這些人因謀殺、非法持槍、性侵等重罪被通緝。」