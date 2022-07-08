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美起訴中國特務 加控2美公民

記者顏潔恩／紐約報導
被告劉藩。(法院提供)
被告劉藩。(法院提供)

司法部此前起訴三名代理中國政府跟蹤、騷擾、監視美國居民的「秘密警察」，在審理過程中披露更多證據，加控一名國土安全部(DHS)執法人員以及私家偵探，兩人涉嫌向特工提供機密信息、並對執法官員說謊；大陪審團7日在紐約聯邦東區法院起訴五人，指控他們與中國政府合作，參與全球性的「跨國壓制計畫」(Transnational Repression Schemes)。

法律文件指，劉藩(Fan Liu)和澤布理斯(Matthew Ziburis)早在3月落網，位於中國的被告孫強(Qiang Sun，音譯)仍在逃，面臨罪名包括騷擾、串謀、賄賂美國聯邦官員、向執法官員說謊等；該案近期也加控兩名協助以上被告執行跨國壓制計畫的美國公民，分別是48歲的國土安全部執法人員米勒(Craig Miller)、60歲的前國土安全部執法人員、現任私家偵探的泰勒(Derrick Taylor)，兩人於6月被捕。

圖為被告孫強。(美聯社)
圖為被告孫強。(美聯社)

最初遭控的三人被指在美國壓制反對中國的勢力，包括密謀摧毀一名加州洛杉磯藝術家的作品，其曾以藝術批評中國政府；另外也試圖擾亂一名美國退伍軍人在布碌崙的選舉活動，該退伍軍人是1989年在中國北京組織民主示威的領導人之一。

隨後遭控告的米勒在聯邦部門服務15年，被捕前被任命為國土安全部在明尼蘇達州的執法與遣送(Enforcement and Removal Operations)部門官員，泰勒則是定居加州爾灣市的私家偵探。

期間由劉藩的共謀雇用泰勒，從執法數據庫中獲取在美國居住與對中國政府持異議者的機密信息，泰勒繼而委託包括米勒在內的聯邦人員獲得這些紀錄，協助劉藩、孫強執行跨國壓制計畫，侵犯美國人的基本權益；他們並向聯邦調查員(FBI)撒謊，否認以上行徑，並企圖摧毀證據、妨礙司法公正。

若罪名成立，劉藩將面臨最高30年監禁、澤布理斯、孫強、泰勒將面臨最高25年監禁，而米勒則是最高20年。

紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示，該案涉及對美國公民禁言、騷擾、抹黑和監視的多方面行動，這些行為還在聯邦執法官員的協助下進行；其辦公室將會與執法夥伴密切合作，剷除各級政府中的腐敗官員，並起訴那些代表敵對外國攻擊美國居民的人。

被告澤布理斯。(法院提供)
被告澤布理斯。(法院提供)

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