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遊民闖華埠寺廟搶供果 警察束手無策

記者顏嘉瑩／紐約報導
羅斯福公園旁的遊民紮營。甚至將電器放在街上賣。(記者顏嘉瑩／攝影)
羅斯福公園旁的遊民紮營。甚至將電器放在街上賣。(記者顏嘉瑩／攝影)

曼哈頓華埠遊民問題嚴重，近日在曼哈頓橋頭附近出現不少遊民紮營，民眾不堪其擾；其中在橋頭旁的大乘寺，甚至出現有遊民跑進寺廟搶供果，還燃香燒香油錢，險些釀成火災，寺方曾多次報警卻趕不走。

位於曼哈頓橋頭的「大乘寺」職員陳先生表示，經常有遊民睡在門口，近日更是囂張，日前有遊民跑進寺廟，強搶放在供桌上的水果吃，拿了就跑，也有遊民惡作劇，拿了寺裡供佛的線香，用蠟燭點燃後直接投入香油錢筒裡。

遊民進入大乘寺，以線香燃燒香油桶裡的錢，險些釀成火災。(記者顏嘉瑩／攝影)
遊民進入大乘寺，以線香燃燒香油桶裡的錢，險些釀成火災。(記者顏嘉瑩／攝影)

陳先生說：「還好當時有人在寺裡，才趕緊把燃燒的線香取出來，否則就釀成火災了。」

他多次報警要求警察來趕人，但遊民被趕走後又會到下一處紮營，甚至警察剛趕人，遊民不久又回到原處，「警察也束手無策」。

寺方也表示，這些遊民在佛堂門口吃葷食、隨地大小便，還亂丟垃圾，甚至任意丟棄注射後的針頭；他們曾多次向311投訴，警方要求寺方聯絡市遊民服務局，但市遊民服務局又叫寺方找警察，「互相踢皮球」。

寺方將門口的空地隔起來，防止遊民回來過夜。(記者顏嘉瑩／攝影)
寺方將門口的空地隔起來，防止遊民回來過夜。(記者顏嘉瑩／攝影)

曼哈頓大橋旁的羅斯福公園操場，也有遊民紮營，記者走訪，發現現場除了桌椅、被子，還有成堆的雜物，裡面沒有半個人，不過在營外有不少二手電器和被拆掉的五金零件，遊民更將一台小冰箱放在人行道上販賣，上面用中文寫著「狀況好」，原價60元，特價40元。

還有遊民將衣物直接曬在公園圍欄上，一邊抽菸，一邊與其他遊民交談，一旁則有十多名學童在操場練習踢足球，還有年長者沿著操場散步。

大乘寺門口有不少遊民睡在該處。(王鏑提供)
大乘寺門口有不少遊民睡在該處。(王鏑提供)

帶孩子到公園練習足球的家長黃Stephanie表示，遊民在該處紮營已經好一陣子，警察來也趕不走，國慶日為了市容才大掃蕩一次，沒過多久又再回來。

前中華公所主席于金山表示，這些遊民多數為西語裔，其中有幾名華人，他曾詢問對方為何寧願露宿街頭，也不願到遊民所住；「那幾個華人遊民說，住進去東西都被偷走，沒有比較好，寧願睡在大街上，也不住遊民所。」

華埠遊民亂象令居民憂心帶來治安問題，6日起有社區居民在微信群裡呼籲民眾撥打311專線或上網https://reurl.cc/d2Yqny投訴，希望透過群體力量，將遊民趕走，還給社區乾淨的街道。

華埠街頭遊民紮營亂象。(王鏑提供)
華埠街頭遊民紮營亂象。(王鏑提供)
遊民在羅斯福公園裡紮營還曬衣服。(記者顏嘉瑩／攝影)
遊民在羅斯福公園裡紮營還曬衣服。(記者顏嘉瑩／攝影)
遊民在羅斯福公園逗留。(王鏑提供)
遊民在羅斯福公園逗留。(王鏑提供)
警察將在大乘寺門口逗留的遊民趕走。現場還有遺留的棉被和紙箱。(記者顏嘉瑩／攝影)
警察將在大乘寺門口逗留的遊民趕走。現場還有遺留的棉被和紙箱。(記者顏嘉瑩／攝影)

遊民 警察 曼哈頓

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