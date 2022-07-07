走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 緬街的無證攤販疫期激增，雖然去年多次取締，但因人員不足，每周僅執法一次，每張罰單低至20元，導致走私肉類零食等攤商無視法規，繼續販售。聯邦農業部 (USDA)工作人員6日在緬街執法，沒收多個售賣鴨舌與牛肉乾等走私肉類零食攤位商品。

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影音來源：陳杰森提供

在緬街經營快遞店的陳杰森(Jason Chen，音譯)表示，本周他多次看見聯邦農業部的執法人員身影，6日中午，三名執法人員查緝多個在緬街售賣鴨舌與牛肉乾等肉類零食的攤位。

聯邦農業部執法人員6日沒收走私肉類零食。(陳傑森提供)

陳杰森指，曾有友人從事微商，知曉政府禁運相關的肉類零食；他說，聯邦雇員雖不懂中文，但當局存儲大量相關食品的照片，以供執法人員比對，「過去華人超市 也有賣，但因要求超市張貼營養標籤以及相關信息，目前只有這些無證攤販與微商售賣」。

圖為部分攤販售賣的鴨舌等走私肉類零食。(CBP提供)

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧證實聯邦近期嚴查走私肉類零食的信息，他指，緬街無證攤販激增，前市長將市警的執法權轉至市消費者事務局(DCWP)，但因當局人手不足，近期每周平均執法一次，每張罰單低至20元，商家多次投訴，但求助無門。

余鈿崧指，無證攤販影響緬街小商家的生意，造成人行道擁擠，增加街邊垃圾，降低生活品質；以走私肉類食物為例，沒有經過政府認證，無法保證安全。

市議員黃敏儀辦公室表示，與市消費者事務局及市長辦公室自今年1月起多次溝通，告知緬街無證攤販問題；前市議員顧雅明在2018年提出禁止法拉盛市中心擺攤法案，明確規定北方大道至三福大道間的緬街區域禁止擺攤，黃敏儀也計畫提出新法，應對這一問題。