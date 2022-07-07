通勤客福音 哈德遜河新隧道 明年有望開工

紐約和新澤西州簽署備忘錄，將平分哈德遜河底隧道「門戶」項目142億元的初期建設費用。圖為哈德遜河畔火車調度場。(本報檔案照)

紐約州 和新澤西州州長5日簽署備忘錄，就哈德遜河底隧道「門戶」(Gateway)項目達成建設費用分攤協議，兩州將平分142億元的第一階段工程費用，預計明年夏季可開工。

哈德遜河底鐵路是全美最繁忙的路段之一，由美鐵(Amtrak)和新州 捷運局(NJ Transit)共用，每日列車數量約450列，日客運量超過20萬人；「門戶」項目籌備已久，計畫由聯邦政府 和紐新兩州聯合出資，翻修二州之間因颶風珊迪(Sandy)而破損的客運鐵路軌道，並新挖一條隧道，擴大客運量，但一直因為兩州以及與聯邦政府的政治紛爭而延宕。

早在2015年，時任紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)和時任新州州長克里斯蒂(Chris Christie)就曾達成類似的項目成本分攤的試探性協議，但後來又因分攤糾紛而作罷；二州最終於2017年達成分攤協議，但又因川普政府消極應對而繼續推延；葛謨後來又表示原計畫成本可能太高，開始考慮其他計畫，但因為他之後辭職而無結論。

聯邦政府預計將負責提供該項目一半以上的資金，但在此之前，兩州須就地方成本分攤達成協議；兩州此次達成的協議預示著該項目終於獲得推進。

紐約和新澤西州簽署備忘錄，將平分哈德遜河底隧道「門戶」項目142億元的初期建設費用，預計明年夏季可開始施工。(取自Gateway項目官網)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，「門戶」隧道是美國東北部重要的交通走廊，這份備忘錄是實現基礎設施現代化的承諾；新州州長墨菲(Phil Murphy)則表示，這不僅是新州最重要的項目，也是全美最重要的項目，讓新州增強與周邊地區的連接。

紐約和新澤西州簽署備忘錄，將平分哈德遜河底隧道「門戶」項目142億元的初期建設費用。圖為哈德遜河畔火車調度場。(本報檔案照)

擴大客流量預計將為兩州通勤客帶來福音；新州的美鐵員工Todd Emhoff表示，他每天搭火車通勤，「這條線路每小時都有數萬人通勤；現在的兩條隧道已有112年歷史，只要一條故障就大打結；增加隧道能保持運營穩定，也能更好地應對突發狀況。

此外，一期工程還包括重建門戶北橋(Portal North Bridge)，預計耗資27億元，由聯邦政府負擔60%，餘下7億7240萬元也將由紐新兩州平分，預計年內就可動工。