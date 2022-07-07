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紐約市經濟發展局 涉瞞報數億元渡輪開支

記者和釗宇／紐約報導
市主計長蘭德指，市經濟發展局瞞報數億元紐約市渡輪開支，單次乘坐補貼額近預估的兩倍，為納稅人帶來負擔。(記者和釗宇／攝影)
市主計長蘭德指，市經濟發展局瞞報數億元紐約市渡輪開支，單次乘坐補貼額近預估的兩倍，為納稅人帶來負擔。(記者和釗宇／攝影)

市主計長蘭德(Brad Lander)6日公布審計報告顯示，市經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)在前市長白思豪(Bill de Blasio)任內瞞報數億元紐約市渡輪(NYC Ferry)開支；紐約市渡輪由市府補貼，報告認為，該項目的單次乘坐補貼額，已經接近預估的兩倍，加重納稅人負擔。

根據蘭德的報告，市經濟發展局自2015年7月1日至2021年12月31日在在紐約市渡輪項目上共支出7億5800萬元，但在其財報和其他財務紀錄中只顯示了5億3400萬元；報告還發現，紐約市渡輪項目部分財務決策缺乏監管，導致出現了6600萬元的不必要支出。

報告認為，若按照實際支出重新計算，市府為單次乘坐的補貼額已經達到該項目原來預估6.6元的近兩倍，給納稅人帶來額外負擔；蘭德表示，「市經濟發展局的職責應該是正確監管並準確報告，我們需要更透明的財報、更好的成本控制以及新的運營方。」

蘭德還為市經濟發展局提出11點改善建議，經濟發展局已經表示接受部分建議，包括增加財務透明度、重聘運營方；不過，經濟發展局拒絕對渡輪系統進行全面審計，也拒絕向運營方Hornblower追討大約1200萬元的溢付款項。

紐約市 白思豪

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