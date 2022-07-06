紐約簽新法 放寬對魯莽罪行受害人補償

皇后區第38選區州眾議員拉克瑪。(臉書官網)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)5日簽署新法，放寬對於犯罪受害人的補償，新法規定因魯莽危害安全罪行(Gross Reckless Endagerment)、而受到身心傷害的受害人，都有資格獲得心理諮詢、醫療費、工資損失等方面的賠償。

目前的法律規定，僅身體受到傷害的受害人可獲得相關賠償，但那些險些被子彈擊中、或遭到超速車輛撞擊卻未受傷的受害者，同樣面臨巨大的心理創傷；這條由第38選區州眾議員 拉克瑪(Jennifer Rajkumar)提出、霍楚簽字成法的A7502法案，放寬了受害人的條件，新法規定因危害魯莽安全罪行而受到身心傷害的受害人，皆可申請心理諮詢、醫療費、工資損失等方面的賠償，此外，補償範圍還增加了清潔費、以及犯罪現場維安費兩項費用。

霍楚表示，紐約州會保護受害者，為他們爭取權益，新法允許沒有受到身體傷害的受害者，也可以就各種犯罪的其他影響獲得賠償，這是幫助受害者討還公道的重要一步。

州眾議員拉克瑪表示，新法有助減少犯罪受害者如無力求助心理醫生、失業負債等二次傷害，重返正常的生活。

拉克瑪曾是民權律師，也是紐約首位南亞裔 州眾議員，議會此前也曾通過其提案，強化保護家庭傭人權益，讓外界更瞭解亞裔等少數族裔社區的的處境。